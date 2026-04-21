يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أزمة واضحة على المستوى الهجومي خلال الموسم الجاري، وهو ما تعكسه أرقام وترتيب الهدافين في المسابقة، التي كشفت غيابًا تامًا لمهاجمي الفريق عن المشهد.

وتشير قائمة ترتيب الهدافين إلى عدم تواجد أي مهاجم من الأهلي ضمن أول 20 اسمًا، رغم اعتماد الفريق على أكثر من عنصر في هذا المركز، وهم كامويش، ومروان عثمان، ومحمد شريف، إلا أن الثلاثي لم ينجح في فرض نفسه تهديفيًا أو المنافسة على صدارة القائمة، باستثناء تواجد تريزيجيه بالوصافة ولكنه ليس مهاجما صريحا.

في المقابل، يظهر الفارق واضحًا عند النظر إلى الزمالك، الذي يتواجد له مهاجمان ضمن قائمة الهدافين، هما عدي الدباغ وناصر منسي وبيراميدز الذي يتواجد منه مروان حمدي وناصر ماهر.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1. علي سليمان – كهرباء الإسماعيلية – لعب 24 – الأهداف 9

2. تريزيجيه – الأهلي – لعب 18 – الأهداف 9

3. أحمد ياسر ريان – البنك الأهلي – لعب 20 – الأهداف 8

4. عدي الدباغ – الزمالك – لعب 19 – الأهداف 8

5. أسامة فيصل – البنك الأهلي – لعب 23 – الأهداف 7

6. ناصر منسي – بيراميدز – لعب 21 – الأهداف 7

7. صلاح محسن – المصري – لعب 19 – الأهداف 7

8. أدهم حامد – بتروجيت – لعب 25 – الأهداف 6

9. صديق أوجولا – سيراميكا كليوباترا – لعب 20 – الأهداف 6

10. فخري لاكاي – سيراميكا كليوباترا – لعب 20 – الأهداف 6

11. فرانك بويي – وادي دجلة – لعب 20 – الأهداف 6

12. ناصر منسي – الزمالك – لعب 16 – الأهداف 6

13. أحمد حامد سوسة – غزل المحلة – لعب 25 – الأهداف 5

14. محمد حمدي زكي – حرس الحدود – لعب 23 – الأهداف 5

15. جون إيبوكا – الاتحاد السكندري – لعب 20 – الأهداف 5

16. بابي بادجي – سموحة – لعب 20 – الأهداف 5

17. عمر الساعي – المصري – لعب 18 – الأهداف 5

18. صامويل أمادي – سموحة – لعب 18 – الأهداف 5

19. مروان حمدي – بيراميدز – لعب 18 – الأهداف 5

20. شكري نجيب – المقاولون العرب – لعب 17 – الأهداف 5