الدوري المصري

المصري

17:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

21:30

سيلتا فيجو

أفشة يقترب من العودة للأهلي.. رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

كتب : محمد عبد الهادي

12:23 ص 22/04/2026

مجدي أفشة

كشف محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن تطورات مستقبل محمد مجدي أفشة، مؤكدًا أن صانع ألعاب الفريق أبدى رغبته في العودة إلى النادي الأهلي مع نهاية الموسم الجاري.

تحرك من الأهلي لاستعادة اللاعب أوضح سلامة أن الأهلي تواصل بالفعل مع أفشة لبحث إمكانية استعادته مجددًا، في الوقت الذي تتمنى فيه إدارة زعيم الثغر استمرار اللاعب وشراء عقده بشكل نهائي، نظرًا لدوره المؤثر داخل الفريق.

تفاصيل مالية خاصة تحدث رئيس الاتحاد عن الجوانب المالية في الصفقة، مشيرًا إلى أن أفشة يُعد الأعلى أجرًا داخل الفريق حاليًا، موضحًا أن هذه الوضعية جاءت نتيجة تسهيلات من جانب الأهلي عند إتمام انتقاله، حيث لم يطلب النادي الأحمر مقابلًا ماديًا مباشرًا، ووجّه إدارة الاتحاد لمنح تلك القيمة للاعب كراتب سنوي، ما ساهم في إنهاء الصفقة سريعًا.

كلمة السر في الصفقة اختتم سلامة تصريحاته بالكشف عن كواليس انضمام اللاعب، مؤكدًا أن وليد صلاح الدين لعب دورًا حاسمًا في إقناع أفشة بالانتقال، بعدما كان مترددًا في البداية، لتُحسم المفاوضات خلال وقت قصير لم يتجاوز عشر دقائق.

نشأت الديهي: خطاب مدبولي أمام البرلمان اتسم بـ"الواقعية الشديدة"
