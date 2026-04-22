كتب- محمد فتحي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، إن مضيق هرمز محاصر بالكامل، مؤكدا أن القوات الأمريكية تُسيطر عليه ولا يُسمح لأي سفينة بالوصول إلى الموانئ الإيرانية.

وأضاف ترامب، أن أسطول إيران البحري بأكمله غارق في البحر، بالإضافة إلى أن قواتها الجوية منهارة ودفاعاتها الجوية وراداراتها مدمرة.

وتابع ترامب: "الإيرانيون استغلوا كل رئيس أمريكي باستثنائي"، مضيفا أن مختبرات إيران النووية ومخازنها دُمرت تدميرا كاملا، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، أنه سيتم تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات.

وأوضح ترامب، أنه وجهت قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك.

ذكر ‌ترامب في منشور على تروث سوشال، أن قراره جاء ‌بناء على طلب ‌باكستان ⁠تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل ⁠إلى ‌ما أسماه اقتراحا ⁠موحدا، وفقا لسكاي نيوز.