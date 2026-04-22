ترامب: أسطول إيران البحري بأكمله غارق في البحر.. وقواتها الجوية منهارة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، أن أسطول إيران البحري بأكمله غارق في البحر، بالإضافة إلى أن قواتها الجوية منهارة ودفاعاتها الجوية وراداراتها مدمرة.

وقال ترامب، إن مضيق هرمز محاصر بالكامل، مؤكدا أن القوات الأمريكية تُسيطر عليه ولا يُسمح لأي سفينة بالوصول إلى الموانئ الإيرانية.

وتابع: "الإيرانيون استغلوا كل رئيس أمريكي باستثنائي"، مضيفا أن مختبرات إيران النووية ومخازنها دُمرت تدميرا كاملا، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، أنه سيتم تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات.

وأوضح ترامب، أنه وجهت قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك.