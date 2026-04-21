الدوري الإنجليزي

برايتون

3 0
21:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

2 1
21:30

ألافيس

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

3 2
21:00

كومو

الزمالك يوضح حقيقة طلب إقامة ذهاب نهائي الكونفدرالية دون جمهور

كتب : محمد عبد الهادي

10:10 م 21/04/2026

شعار نادي الزمالك

نفت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد بشأن تصريحاتها حول طلب المجلس إقامة مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري دون حضور جماهيري، عقب أحداث إياب نصف النهائي أمام أولمبيك آسفي المغربي.

وأكدت الأحمر، خلال تصريحات عبر راديو صوت الزمالك في برنامج الكورفا سود، أنها لم تتطرق لهذا الملف من الأساس، مشددة على أنها ليست المسؤولة عنه داخل المجلس. وأوضحت أنها أكدت فقط التزام النادي باللوائح، وأن الزمالك لن يتنازل عن أي حق تكفله له القوانين.

علاقات قوية مع الجماهير الجزائرية

وشددت عضو مجلس الإدارة على عمق العلاقات الأخوية مع الشعب الجزائري وجماهير أنديته، مشيرة إلى أن الأجواء التي صاحبت مواجهة شباب بلوزداد تعكس قوة هذه الروابط.

التتويج بكأس مصر للسلة بداية جديدة

وتطرقت الأحمر إلى تتويج فريق كرة السلة بكأس مصر، مؤكدة أن هذا اللقب جاء في ظل ظروف مالية صعبة، معتبرة أنه يمثل انطلاقة لما هو قادم داخل النادي.

الزمالك اتحاد العاصمة كأس الكونفدرالية

ماذا يفعل النظام الغذائي الغني بالخضروات الورقية لضغط الدم؟
لاعب ذو أصول مصرية يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب
جدل بين سعد الهلالي وعبدالله رشدي بسبب الخلع.. والإفتاء تحسم الأمر
تعرف على القائمة الكاملة لجوائز الدورة الخامسة من مهرجان هوليوود للفيلم
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
