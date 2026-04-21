أثار الفنان أحمد العوضي حالة من الجدل بين جمهوره بعد مشاركته صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهر العوضي في الصورة مرتديًا بدلة أنيقة وصفها البعض بأنها "بدلة عريس"، ما دفع المتابعين للتساؤل حول طبيعة المناسبة.

تعليقات الجمهور على الصورة

وانهالت التعليقات على الصورة، وجاءت أبرزها: "إيه يا عوضي نقول مبروك ولا إيه؟"، "بدلة فرح دي ولا إيه يا نجم؟"، "فين العروسة؟"، "عريس ولا إيه؟"، "هنفرح قريب؟".

أعمال ينتظرها أحمد العوضي

ينتظر أحمد العوضي طرح فيلمه الجديد "شمشون ودليلة"، والذي يعيده إلى شاشة السينما بعد فيلم "الإسكندراني" مع المخرج خالد يوسف.

والفيلم من قصة محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد، ويشارك في بطولته مي عمر، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن.

