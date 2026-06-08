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اتصال بين ترامب ونتنياهو.. وإسرائيل تترقب قرار التعامل مع إيران

كتب : وكالات

03:39 م 08/06/2026

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

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أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهيا اتصالاً هاتفياً جرى بينهما خلال الساعات الماضية، في ظل التطورات المتسارعة المرتبطة بالمواجهة بين إسرائيل وإيران.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية تكشف تفاصيل المكالمة أو الملفات التي جرى بحثها خلالها، ما أبقى طبيعة النقاشات بين الجانبين محل ترقب.

اجتماع أمني مرتقب في إسرائيل

بالتزامن مع ذلك، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" إن نتنياهو سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني يوم الاثنين لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالمواجهة مع إيران، ويأتي الاجتماع بعد سلسلة من المشاورات الأمنية المكثفة التي عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اليوم، وشملت لقاءات مصغرة مع كبار مسؤولي الدفاع وعدد من الوزراء المختصين لمتابعة التطورات الميدانية.

تل أبيب لم تحسم قرارها بعد وترقب لتوجيهات نتنياهو

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ حتى الآن قراراً نهائياً بشأن كيفية التعامل مع التصعيد الأخير، رغم التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية.

وأضافت القناة أن هذا التردد يأتي بعد إعلان طهران استعدادها لوقف هجماتها طالما امتنعت إسرائيل عن مواصلة استهداف حزب الله في لبنان، وهو ما يضع القيادة السياسية والأمنية أمام عدة خيارات محتملة.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "نحن ننتظر توجيهاً واضحاً من القيادة السياسية بشأن الاتجاه الذي نسلكه مع إيران".

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بنيامين نتنياهو دونالد ترامب إيران مجلس الوزراء الأمني إسرائيل ولبنان

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