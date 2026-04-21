أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة، أندية الدوري المصري للسيدات، بتعديل مواعيد المباريات المتبقية من الموسم، بسبب التوقيت الصيفي.

تعديل مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل توقيت المباريات لبدء التوقيت الصيفي في نهاية شهر أبريل، وذلك بداية من الجولة 28 حتى الجولة 30.

وتبدأ مباريات الثلاث جولات المتبقية في الرابعة عصرا بدلا من الثانية والنصف عصرا.

موعد التوقيت الصيفي

يتم تطبيق التوقيت الصيفي، يوم الجمعة المقبل 24 أبريل الحالي، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة عن التوقيت الرسمي، ويستمر العمل به حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

