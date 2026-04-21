الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
21:30

ألافيس

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
21:00

كومو

"صدمة للأحمر".. انتهاء موسم لاعب النادي الأهلي بسبب الإصابة

كتب : مصراوي

03:16 م 21/04/2026
    مران الأهلي الجماعي (1) (1)
    مران الأهلي الجماعي (4) (1)
    مران الأهلي الجماعي (2) (1)
    يوسف بلعمري
    المغربي يوسف بلعمري
    يوسف بلعمري (1)
    يوسف بلعمري (2) (1)
    يوسف بلعمري (2)
    يوسف بلعمري (1)
    يوسف بلعمري (1) (1)

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب المدير الفني للفريق، صدمة كبيرة بعد تعرض اللاعب يوسف بلعمري لإصابة عضلية.

وأعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة أحمد جاب الله طبيب الفريق منذ قليل، تعرض يوسف بلعمري للإصابة بشد في منشأ العضلة الضامة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مدة غياب يوسف بلعمري عن الملاعب

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "يوسف بلعمري لن يكون متاح في مباريات الفريق المقبلة، حيث سيحتاج لأكثر من شهر للعودة للملاعب".

وأضاف: "موسم يوسف بلعمري مع الأحمر انتهى، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الضامة".

وانضم الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري للمارد الأحمر في يناير الماضي، قادما من فريق الرجاء المغربي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الأحمر أمام بيراميدز، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من هاني حتحوت بعد التحقيق معه في أزمة الأهلي

محاميه يكشف لمصراوي.. خطوة تفصل رمضان صبحي عن العودة للملاعب

يوسف بلعمري النادي الأهلي الدوري المصري

أخبار البنوك

أخبار مصر

أخبار المحافظات

أخبار البنوك

اقتصاد

زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟