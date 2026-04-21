تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب المدير الفني للفريق، صدمة كبيرة بعد تعرض اللاعب يوسف بلعمري لإصابة عضلية.

وأعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة أحمد جاب الله طبيب الفريق منذ قليل، تعرض يوسف بلعمري للإصابة بشد في منشأ العضلة الضامة.

مدة غياب يوسف بلعمري عن الملاعب

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "يوسف بلعمري لن يكون متاح في مباريات الفريق المقبلة، حيث سيحتاج لأكثر من شهر للعودة للملاعب".

وأضاف: "موسم يوسف بلعمري مع الأحمر انتهى، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الضامة".

وانضم الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري للمارد الأحمر في يناير الماضي، قادما من فريق الرجاء المغربي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الأحمر أمام بيراميدز، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

