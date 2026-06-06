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سيد معوض يحتفل بتخرج ابنته جودي من الجامعة الأمريكية (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

11:08 م 06/06/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سيد معوض وعائلته
  • عرض 5 صورة
    سيد معوض وعائلته
  • عرض 5 صورة
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  • عرض 5 صورة
    سيد معوض وعائلته

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احتفل سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتخرج ابنته جودي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في أجواء عائلية مميزة، وسط تفاعل وتهاني من محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وينتمي سيد معوض إلى عائلة رياضية معروفة، إذ يرتبط بعلاقة مصاهرة مع الكابتن رمضان السيد، لاعب الأهلي ومدرب بتروجيت الأسبق، كما يبرز نجله عمر كأحد المواهب الواعدة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بعدما لفت أنظار عدد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الماضية.

وشهدت مسيرة سيد معوض العديد من المحطات البارزة، حيث بدأ مشواره مع نادي الألومنيوم قبل الانتقال إلى الإسماعيلي، الذي حقق معه لقب الدوري الممتاز وكأس مصر، ثم خاض تجربة احترافية مع طرابزون سبور التركي.

وانضم معوض بعد ذلك إلى الأهلي في صفقة أثارت جدلًا واسعًا آنذاك، قبل أن يواصل تألقه بقميص الفريق الأحمر ويحقق العديد من البطولات والإنجازات المحلية والقارية.

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سيد معوض الأهلي

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