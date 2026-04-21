في بادرة طيبة لنبذ التعصب، كشف ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، تواصله مع ياسين منصور نائب رئيس الأهلي، ودعوته لحضور نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي 2025-2026.

تفاصيل مكالمة ياسين منصور وممدوح عباس

وأعلن ممدوح عباس في منشور عبر حسابه الرسمي، على منصة "X" تويتر سابقا أمس، تواصله هاتفيا مع ياسين منصور نائب رئيس الأهلي، مشيرا أن الأخير أكد له، على أنه سيكون أول الحاضرين لدعم الأبيض في نهائي الكونفدرالية الأفريقية باستاد القاهرة.

وأشار عباس أن هذه المكالمة وهذا الاتفاق، يعد ‏تأكيدا على بدء العلاقات التاريخية بين الزمالك والأهلي، كما كانت دائما نابذة للتعصب والكراهية، مشيرا أن منصور سيكون ضيفه في المباراة النهائية.

وأعاد هذا الموقف إلى الأذهان، الكثير من المشاهد التي تجسد الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك باستمرار، بالرغم من التنافس المستمر والقوي بين الفريقين على أرضية الملعب.

أبرز مواقف الروح الرياضية بين الأهلي والزمالك

والعلاقة بين قطبي الكرة المصرية، دائما ما اتسمت بمنافسة قوية على أرضية الملعب، بجانب الروح الرياضية والدعم المتبادل بين الفريقين ونجومهما باستمرار، في إطار الروح الرياضية التي دائما ما تتم بها ملاعب كرة القدم وبشكل خاص داخل مصر.

الخطيب يمنع جماهير الأهلي من الهتاف ضد حسن شحاتة

وكانت قمة الأهلي والزمالك في عام 1983 شاهدة على مشهد أيقوني، بين إثنين من أساطير الكرة المصرية سواء من الناحية الفنية والمهارية، أو من الناحية الأخلاقية، حيث شهدت هذه المباراة العديد من الأحداث المثيرة للجدل قبل انطلاقها.

وهاجمت جماهير المارد الأحمر نجم نادي الزمالك آنذاك حسن شحاتة بقوة، ليقوم محمود الخطيب نجم الأهلي في ذلك الوقت، بمطالبة الحكم تأجيل صافرة بداية المباراة دقائق معدودة، ومسك بيد "المعلم" حسن شحاتة، متجها نحو المدرجات الحمراء، وطالب الجماهير الأهلاوية بتوجيه التحية لشحاتة وهو ما حدث بالفعل.

وكان رد شحاتة مماثل لما قام به بيبو، حيث اصطحبه حسن شحاتة ناحية مدرجات الزمالك وطالب جماهير الفارس الأبيض تحية محمود الخطيب.

الخطيب يرتدي قميص الزمالك

وتوصلت مشاهد نبذ التعصب والتأكيد على الروح الرياضية بين نجوم القطبين، حينما ظهر محمود الخطيب في عام 1986 مرتديا قميص الفارس الأبيض، خلال مباراة جمعت بين فريقي الأهلي والزمالك، تحت عنوان "في حب مصر".

والمباراة نفسها، كانت شاهدة على ارتداء ثنائي الفارس الأبيض حسن شحاتة وفاروق جعفر لقميص الأهلي، في مشاهد من شأنها القضاء على التعصب ونشر الروح الرياضية بصورة أكبر في الملاعب، بالإضافة إلى تأكيد مثل هذه المشاهد على عمق العلاقات التاريخية بين القطبين.

ظهور شيكابالا على قناة الأهلي

وللتأكيد على أن كرة القدم ليست سوى لعبة لا يمكن أن تتخطى أرضية الملعب، علينا أن ننظر إلى ما حدث من نجوم الفارس الأبيض، عقب أحداث بورسعيد والتي توفي خلالها 74 شهيدا من جماهير المارد الأحمر.

وبعد أيام قليلة من حادث بورسعيد، ظهر ثلاثي نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا أسطورة النادي، ومحمود فتح الله وأحمد علي لاعب الإسماعيلي أيضًا، على شاشة قناة الأهلي للحديث عن هذا الحادث، ليؤكد ثلاثي الفارس الأبيض أن كرة القدم لا يمكن أن تصل بنا إلى مثل هذه الأحداث.

وأوضح شيكابالا نجم الفارس الأبيض آنذاك، أن هذا الحادث أثر على جميع نجوم كرة القدم داخل مصر، أن اللاعبين لم يعد بإمكانهم ممارسة كرة القدم بعد هذا الحادث المأساوي الذي أصاب الكرة المصرية في تلك الفترة.

حسن شحاتة داخل النادي الأهلي

وكشف حسن شحاتة نجم الفارس الأبيض السابق والمدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، أنه تواصل مع مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي عقب أحداث بورسعيد، طالبه بزيارة مران الفريق الجماعي لدعم اللاعبين ومساعدتهم في تخطي هذه الأزمة.