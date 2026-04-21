الدوري الإنجليزي

برايتون

21:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

21:30

ألافيس

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

21:00

كومو

هل يعتذر أمين عمر؟.. الغندور يكشف الحكم الأقرب لمباراة الزمالك وبيراميدز

كتب : محمد خيري

01:30 م 21/04/2026 تعديل في 01:46 م

مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس اختيار طاقم تحكيم مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال الغندور، عبر برنامجه "ستاد المحور"، أن الحكمين محمود ناجي ومحمد معروف يُعدان من أبرز المرشحين لإدارة اللقاء، من جانب لجنة الحكام، في ظل المفاضلة الجارية لاختيار الطاقم الأنسب.

اتجاه لاعتذار أمين عمر

وأشار إلى وجود اتجاه لدى الحكم أمين عمر للاعتذار عن إدارة المباراة، حيث أبلغ لجنة الحكام بعدم رغبته في تولي المهمة، دون صدور قرار رسمي حتى الآن بشأن طلبه.

وأضاف أن الحكم طارق مجدي يدخل أيضًا ضمن قائمة المرشحين لإدارة المواجهة، في ظل حرص اللجنة على اختيار طاقم تحكيم قادر على إدارة اللقاء المرتقب بكفاءة.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن القرار النهائي بشأن طاقم التحكيم سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة، من قبل المسؤول عن لجنة الحكام أوسكار رويز.

