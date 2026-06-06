نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج في كشف ملابسات وفاة طفل رضيع في عامه الأول بمركز طما، بعد أن أثارت ظروف الحادث شكوك والده حول سبب الوفاة.

دوافع الجريمة

أفادت التحريات بأن والدة الطفل تقيم بمنزل والدها بسبب خلافات أسرية مع زوجها، وأنها أقدمت على ارتكاب الجريمة بدافع الانتقام منه.

آثار تعذيب تفضح الجريمة

أوضحت التحريات أن المتهمة قامت بتوصيل سلك كهربائي لصعق رضيعها في قدميه، ما أدى إلى وفاته فورًا، قبل أن تتصل بزوجها لإبلاغه بالحادث ومطالبة استخراج تصريح الدفن.

وعند وصول الأب، لاحظ وجود آثار إصابات وتعذيب ظاهرة على قدمي الطفل، ما دفعه للتوجه إلى مركز شرطة طما وتحرير محضر بالواقعة.

ضبط المتهمة وإحالتها للنيابة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والدة الطفل كالمشتبه الرئيسي، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.