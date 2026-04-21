طالب وزير الرياضة الجزائري وليد صادي، بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بملعب 5 جويلية بالجزائر، الذي يستضيف مباراة الزمالك أمام نظيره اتحاد العاصمة في الكونفدرالية.

وكان فريق اتحاد العاصمة تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى فريق أولمبيك آسفي المغربي، في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

وتقام مباراة الذهاب بنهائي كأس الكونفدرالية، يوم 9 مايو المقبل، على ملعب 5 جويليه بالجزائر، على أن تقام مباراة العود بين الفريقين، يوم 16 من الشهر ذاته بالقاهرة.

ويطمح نادي الزمالك لتحقيق الفوز وزيادة عدد ألقابه في البطولة إلى 3 ألقاب، بعدما حقق اللقب في نسختين من قبل عامي 2019 و2024.

وزير الرياضة يطالب بزيادة أعداد جماهير اتحاد العاصمة أمام الزمالك

ونشر ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف بيانًا رسميًا، أوضح خلاله أن وزير الرياضة الجزائري، قام بزيارة لتفقد ملعب 5 جويلية، طالب بسرعة الانتهاء من المدرجات العلوية للملعب.

وجاء طلب الوزير بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة، من أجل زيادة أعداد جماهير اتحاد العاصمة في المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الزمالك.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

وكان نادي الزمالك تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد في نصف نهائي البطولة.

