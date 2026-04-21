"أسطورة حية".. ميدو يعلق على ماحدث مع حسن شحاتة في مباراة الزمالك

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بالأجواء الإيجابية التي يعيشها النادي مؤخرًا، عقب التأهل إلى نهائي الكونفدرالية، مؤكدًا أن الفريق نجح في ترسيخ روح “العائلة” داخل المنظومة.

وقال ميدو، خلال تصريحاته ببرنامج «أوضة اللبس» عبر قناة «النهار»، إن مواجهة الإياب أمام شباب بلوزداد حملت طابعًا احتفاليًا، في ظل الحضور الجماهيري الكبير والدعم الواسع من رموز النادي وأساطيره، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء الفريق وثقته.

وأكد أن الزمالك يعيش حالة من التفاؤل والفرحة، خاصة بعد التشكيك الذي واجهه الفريق طوال الموسم بشأن قدرته على المنافسة، مشددًا على أن “الزمالك دائمًا ما يتحدى الظروف ويلعب خارج التوقعات”.

وأوضح ميدو أن جماهير الزمالك تمثل العامل الأهم في نجاح الفريق، لما تقدمه من دعم غير مشروط في مختلف الظروف، سواء في أوقات الانتصار أو التعثر، وهو ما يعزز من قدرة الفريق على تجاوز الأزمات وتحقيق الإنجازات.

وأشار إلى أن تاريخ الزمالك حافل بتحقيق البطولات في ظل ظروف صعبة، ما خلق حالة من الإيمان لدى الجماهير بقدرة الفريق على المنافسة دائمًا، مهما كانت التحديات، مؤكدًا أن تهيئة الظروف الطبيعية للنادي ستضاعف من فرص نجاحه.

تجمع الجماهير حول حسن شحاتة

وتطرق ميدو إلى المشهد الذي جمع الجماهير حول حسن شحاتة، معتبرًا إياه نموذجًا يُحتذى به في تقدير الرموز، مشيدًا بحالة الاحترام الكبيرة التي حظي بها من جماهير الفريقين، واصفًا إياه بـ"الأسطورة الحية" التي صنعت تاريخها بالاجتهاد والالتزام.

كما أثنى على الروح الرياضية التي أظهرتها جماهير الزمالك وشباب بلوزداد، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس القيم الحقيقية لكرة القدم.

واختتم ميدو تصريحاته بالإشادة بدور المدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أن الدعم الجماهيري يمنح أي جهاز فني الثقة والطمأنينة، حتى في أصعب المواجهات، وهو ما كان واضحًا قبل اللقاء رغم قوة المنافس.