"رفقة عبد الحفيظ".. الخطيب يتابع مباراة الأهلي وزد الودية من داخل ملعب التتش

كتب : يوسف محمد

09:37 م 20/04/2026 تعديل في 09:46 م
حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على التواجد داخل ملعب مختار التتش اليوم الإثنين 20 أبريل الجاري، لمتابعة مباراة الفريق الودية أمام زد.

وظهر محمود الخطيب في ملعب مختار التتش، رفقة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، بالإضافة إلى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي.

كما ظهر نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، في مباراة الفريق الودية أمام زد والتي أقيمت على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

الخطيب يتابع مباراة الأهلي وزد الودية

وجاء حضور الخطيب، في ظل ما أثير خلال الأيام القليلة الماضية، حول وجود أزمة بين محمود الخطيب وبعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي، بسبب تحميلهم له مسؤولية تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وكان محمود الخطيب غاب عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي يوم الثلاثاء الماضي، لمناقشة تفاصيل أزمة النادي مع اتحاد الكرة المصري.

نتيجة مباراة الأهلي وزد الودية

وحقق المارد الأحمر الفوز وديا على زد اليوم الإثنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2025-2026.

وتقام مباراة الأحمر أمام بيراميدز، يوم 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

