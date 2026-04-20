أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأحد الموافق 19 أبريل الجاري، تعديل عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، التي تم توقيعها عليه، عقب ما بدر منه خلال مباراة الأحمر وسيراميكا كليوباترا.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت أمس تعديل عقوبة محمد الشناوي، ليتم إيقافه مباراتين فقط بدلا من 4 مباريات.

موعد أول مباراة محمد الشناوي بعد تعديل عقوبة الإيقاف

وقرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل إيقاف محمد الشناوي مباراتين فقط بدلا من 4 لقاءات، يعني غياب حارس مرمى الأحمر عن مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز بالدوري.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره بيراميدز في الدوري، يوم 27 أبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدور].

وسيعود محمد الشناوي للمشاركة مع النادي الأهلي، عقب انتهاء عقوبة الإيقاف، بداية من مباراة القمة أمام الزمالك يوم 1 مايو المقبل، في الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

وسيلاقي النادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم 1 مايو المقبل على ستاد القاهرة الدوري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

