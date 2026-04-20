تصدر حمد فتحي، لاعب فريق المصرية للاتصالات لكرة السلة، حديث الوسط الرياضي خلال الساعات الماضية، بعد تألقه اللافت في مواجهة فريقه أمام الزمالك بنهائي كأس مصر للسلة، والتي انتهت بتتويج الفريق الأبيض بنتيجة 87-68.

ويُعد حمد فتحي من أبرز اللاعبين في الساحة المصرية، نظرًا لطول قامته الذي يبلغ 2.29 متر، ما يجعله دائمًا محط الأنظار داخل وخارج الملعب.

من هو حمد فتحي لاعب المصرية للاتصالات للسلة؟

حمد فتحي من مواليد عام 1993 بمحافظة الإسكندرية، وبدأ مشواره الرياضي في كرة السلة مع نادي سموحة، حيث استمر لمدة 4 سنوات، قبل أن ينتقل إلى الشرقية للدخان.

وفي عام 2015، تحولت وجهته إلى كرة اليد بالصدفة، ليعود بعدها مجددًا إلى كرة السلة.

وخلال مسيرته، لعب مع منتخب مصر الأول لكرة اليد في دورة الألعاب الإفريقية بالكونغو، ونجح في التتويج بالميدالية الذهبية، قبل أن يمثل منتخب مصر الأول لكرة السلة، ليصبح المصري الوحيد الذي شارك دوليًا في لعبتين جماعيتين مختلفتين.

ويلعب حاليًا في مركز الارتكاز ضمن صفوف فريق المصرية للاتصالات، ونجح في التتويج بجائزة أفضل لاعب في مباراة نصف نهائي كأس مصر موسم 2025-2026 أمام الاتحاد السكندري، كما قاد فريقه للوصول إلى نهائي البطولة في إنجاز تاريخي للنادي بعد أداء استثنائي أمام الزمالك بالمباراة النهائية.

ويُلقب حمد فتحي بـ العملاق أو برج الاتصالات، نظرًا لطوله اللافت، الذي جعله أيضًا حالة خاصة في حياته اليومية، حيث يروي أنه يقوم بتفصيل ملابسه وأحذيته لعدم توافر مقاسه، إذ يبلغ مقاس حذائه 55.5.

كما أن المخدات التي ينام عليها يتم تجهيزها خصيصًا له، وحتى أثناء بناء منزله كان المقاول يستعين به لتصميم الأعمدة بما يتناسب مع طوله.

وعلى جانب آخر، لم يقتصر ظهوره على الملاعب فقط، بل شارك في بعض الأعمال الفنية، من بينها فيلم عمهم مع محمد إمام، كما ظهر مع محمد ثروت في أحد برامج المقالب.

وينحدر حمد فتحي من قرية أبيس بمحافظة الإسكندرية، ليبقى نموذجًا استثنائيًا يجمع بين التفوق الرياضي والظهور الفني، في قصة فريدة للاعب مختلف في كل تفاصيله.

إقرأ أيضًا:

