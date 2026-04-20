الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
19:00

قيصري سبور

جميع المباريات

على غرار حسام حسن.. شيكا يهاجم مودرن سبورت بتصريحات نارية

كتب : محمد عبد الهادي

06:04 م 20/04/2026 تعديل في 06:16 م

شعار مودرن سبورت

تشهد الساعات الماضية، حالة من الجدل والأزمات داخل جدران نادي مودرن سبورت، بعد شكوى أكثر من لاعب للأوضاع داخل النادي.

وكانت البداية بتصريحات حسام حسن مهاجم مودرن السابق،والذي فسخ عقده مع الفريق وخرج بتصريحات نارية ضد إدارة النادي، ليرد بعدها مودرن ببيان قوي ويقرر اتخاذ إجراءات قانونية ضده.. لمطالعة التفاصيل اضغط هنا

عبدالرحمن شيكا يهاجم نادي مودرن سبورت

يبدو أن حسام حسن لم يكن الأول والأخير، حيث خرج عبدالرحمن شيكا لاعب مودرن سبورت بتصريحات نارية في الساعات الماضية، ضد إدارة نادي مودرن سبورت.

وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الظلم مبيدومش ربنا كبير".

ثم كتب بعدها: "المشكلة مكنتش في اللاعيبة اللي انتو استبعدتوها ومش عشان أنا واحد منهم، بس لولا الأربع لاعيبة دول بعد ربنا والكابتن مجدي عبد العاطي مكنش زمان الفرقة دي قعدت في الممتاز".

وتابع: "الدنيا جوا خربانة خالص دي كلمة قليلة، وللحديث باقية يا اسوأ ناس اتعملت معاها في حياتي".

نهاد أبوالقمصان تعترف في أسئلة حرجة: لا أذهب لمحكمة الأسرة
بعد وفاة ضياء العوضي.. أسرة العندليب: الخصومة انتهت ولا نشمت في الموت
رغم جنون "الزيرو".. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة تبدأ من 400 ألف جنيه
لماذا نتذكر المواقف المحرجة القديمة قبل النوم مباشرة؟
"كان رايح يصلي".. تفاصيل مقتل إمام مسجد طعنًا على يد ابن خالته في قنا

