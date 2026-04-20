تشهد الساعات الماضية، حالة من الجدل والأزمات داخل جدران نادي مودرن سبورت، بعد شكوى أكثر من لاعب للأوضاع داخل النادي.

وكانت البداية بتصريحات حسام حسن مهاجم مودرن السابق،والذي فسخ عقده مع الفريق وخرج بتصريحات نارية ضد إدارة النادي، ليرد بعدها مودرن ببيان قوي ويقرر اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

عبدالرحمن شيكا يهاجم نادي مودرن سبورت

يبدو أن حسام حسن لم يكن الأول والأخير، حيث خرج عبدالرحمن شيكا لاعب مودرن سبورت بتصريحات نارية في الساعات الماضية، ضد إدارة نادي مودرن سبورت.

وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الظلم مبيدومش ربنا كبير".

ثم كتب بعدها: "المشكلة مكنتش في اللاعيبة اللي انتو استبعدتوها ومش عشان أنا واحد منهم، بس لولا الأربع لاعيبة دول بعد ربنا والكابتن مجدي عبد العاطي مكنش زمان الفرقة دي قعدت في الممتاز".

وتابع: "الدنيا جوا خربانة خالص دي كلمة قليلة، وللحديث باقية يا اسوأ ناس اتعملت معاها في حياتي".