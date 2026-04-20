الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

2 0
19:00

قيصري سبور

على غرار حسام حسن.. شيكا يهاجم مودرن سبورت بتصريحات نارية

كتب : محمد عبد الهادي

06:04 م 20/04/2026 تعديل في 06:16 م

شعار مودرن سبورت

تشهد الساعات الماضية، حالة من الجدل والأزمات داخل جدران نادي مودرن سبورت، بعد شكوى أكثر من لاعب للأوضاع داخل النادي.

وكانت البداية بتصريحات حسام حسن مهاجم مودرن السابق،والذي فسخ عقده مع الفريق وخرج بتصريحات نارية ضد إدارة النادي، ليرد بعدها مودرن ببيان قوي ويقرر اتخاذ إجراءات قانونية ضده.. لمطالعة التفاصيل اضغط هنا

عبدالرحمن شيكا يهاجم نادي مودرن سبورت

يبدو أن حسام حسن لم يكن الأول والأخير، حيث خرج عبدالرحمن شيكا لاعب مودرن سبورت بتصريحات نارية في الساعات الماضية، ضد إدارة نادي مودرن سبورت.

وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الظلم مبيدومش ربنا كبير".

ثم كتب بعدها: "المشكلة مكنتش في اللاعيبة اللي انتو استبعدتوها ومش عشان أنا واحد منهم، بس لولا الأربع لاعيبة دول بعد ربنا والكابتن مجدي عبد العاطي مكنش زمان الفرقة دي قعدت في الممتاز".

وتابع: "الدنيا جوا خربانة خالص دي كلمة قليلة، وللحديث باقية يا اسوأ ناس اتعملت معاها في حياتي".

فيديو قد يعجبك



"موانا".. 10 معلومات لا تعرفها عن أشهر بطلة في ديزني
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
يلقب بـ العملاق.. من هو حمد فتحي لاعب سلة المصرية للاتصالات؟
"بتعوم في البحر".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار على متن يخت
هل يجوز دفن المرأة والرجل في قبر واحد؟.. عضوة بالأزهر للفتوى تجيب
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)