الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

2 0
19:00

قيصري سبور

"بعد أزمة التصريحات".. النادي الأهلي يعلن مقاطعة قناة "مودرن MTI"

كتب : يوسف محمد

06:53 م 20/04/2026 تعديل في 07:00 م
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي وسموحة (6) (1)
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي وسموحة (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي وسموحة (10) (1)
  محمود الخطيب
    مباراة الأهلي وسموحة (11) (1)
  محمود الخطيب وتوروب
    محمود الخطيب
  • عرض 14 صورة
    محمود الخطيب وتوروب
  • عرض 14 صورة
    محمود الخطيب
  هاني حتحوت
    محمود الخطيب ومحمد كامل
  الإعلامي هاني حتحوت
    محمود الخطيب من حفل إطلاق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  هاني حتحوت
    هاني حتحوت
  الإعلامي هاني حتحوت
    هاني حتحوت
  هاني حتحوت
    هاني حتحوت
  هاني حتحوت
    هاني حتحوت

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي منذ قليل، مقاطعة قناة "مودرن MTI"، بسبب ما صدر بشأن ما صدر من تصريحات تتعلق برئيس النادي محمود الخطيب، خلال برنامجه "مودرن سبورت".

تفاصيل بيان النادي الأهلي

وأشار المارد الأحمر في بيان رسمي منذ قليل، مقاطعة قناة "مودرن MTI" عدم التعاون معها، بالإضافة إلى منع ظهور أي من عناصر منظومة النادي على شاشتها.

وأوضح المارد الأحمر، أن النادي سيتخذ كل الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات المعنية بما يحفظ حقوق النادي ومجلس إدارته تجاه ما جاء في بيان القناة وبثته في برامجها.

تفاصيل الأزمة بين الأهلي ومودرن

وبدأت الأزمة، حينما تحدث هاني حتحوت مقدم برنامج "مودرن سبورت"، عبر قناة "مودرن MTI"، بشأن عدم تواصل محمود الخطيب رئيس الأهلي مع مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، بسبب غضبه من تحميل إدارة النادي له مسؤولية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس تقديم شكوى رسمية ضد قناة "مودرن MTI" إلى المجلس الأعلى للإعلام، بالإضافة إلى تقديم بلاغ للنائب العام. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم 27 أبريل المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري موسم 2025-2026.

وتقام مباراة الأحمر أمام بيراميدز، يوم 27 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

