"القمة".. موعد أول مباراة لمحمد الشناوي مع الأهلي بعد تعديل عقوبة الإيقاف

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي منذ قليل، مقاطعة قناة "مودرن MTI"، بسبب ما صدر بشأن ما صدر من تصريحات تتعلق برئيس النادي محمود الخطيب، خلال برنامجه "مودرن سبورت".

تفاصيل بيان النادي الأهلي

وأشار المارد الأحمر في بيان رسمي منذ قليل، مقاطعة قناة "مودرن MTI" عدم التعاون معها، بالإضافة إلى منع ظهور أي من عناصر منظومة النادي على شاشتها.

وأوضح المارد الأحمر، أن النادي سيتخذ كل الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات المعنية بما يحفظ حقوق النادي ومجلس إدارته تجاه ما جاء في بيان القناة وبثته في برامجها.

تفاصيل الأزمة بين الأهلي ومودرن

وبدأت الأزمة، حينما تحدث هاني حتحوت مقدم برنامج "مودرن سبورت"، عبر قناة "مودرن MTI"، بشأن عدم تواصل محمود الخطيب رئيس الأهلي مع مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، بسبب غضبه من تحميل إدارة النادي له مسؤولية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس تقديم شكوى رسمية ضد قناة "مودرن MTI" إلى المجلس الأعلى للإعلام، بالإضافة إلى تقديم بلاغ للنائب العام. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم 27 أبريل المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري موسم 2025-2026.

وتقام مباراة الأحمر أمام بيراميدز، يوم 27 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

