مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
19:00

قيصري سبور

جميع المباريات

إعلان

"إيه اللمة دي".. شيكابالا وبركات يجتمعان في إعلان كوميدي لكأس العالم 2026

كتب : وائل توفيق

07:03 م 19/04/2026 تعديل في 20/04/2026

محمد بركات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهر نجما الأهلي والزمالك السابقين، محمد بركات ومحمود عبد الرازق شيكابالا مع نجوم الفن تامرحسني وأكرم حسني ومعهم الإعلامي إبراهيم فايق في إعلان بطابع كوميدي لبطولة كأس العالم فيفا 2026.

ويظهر أكرم حسني في إعلان شسيبسي الجديد، على دراجة نارية ويتساءل بطريقة كوميدية: "إيه اللمة دي".

إعلان رونالدو وميسي للمونديال

وظهر كريستيانو رونالدو وميسي ومبابي وفينيسيوس جونيور في إعلان ترويجي لكأس العالم من شركة lego الشهيرة.

وتنطلق بطولة كاس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو2026، وتستضيفها لأول مرة ثلاث دول؛ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ويشارك فيها 48 منتخبًا للمرة الأولى.

المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم 2026

وتقام المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم2026 على ملعب أزتيكا بالمكسيك، بين منتخبي جنوب إفريقيا والمكسيك، وتبث في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

حدث تاريخي

ويعتبر أول مرة في التاريخ يتم تقسيم المونديال بين 3 دول، حيث تستضيف 16 مدينة المباريات.

كما تقام المباريات على 16 ملعبًا وهو أكبر عدد من الملاعب منذ كوريا واليابان 2002. وفقا للموقع الرسمي "فيفا".

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

الدول المستضيفة للبطولة: الولايات المتحدة الأمريكية- كندا- المكسيك

الكونكاكاف: بنما- هايتي- كوراساو

آسيا: اليابان- إيران- الأردن- كوريا- أوزبكستان-أستراليا- قطر- السعودية- العراق

أوقيانوسيا: نيوزلندا

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين- البرازيل- الأكوادور- كولومبيا- أوروجواي- بارجواي

إفريقيا: المغرب- تونس- مصر- الجزائر- غانا- الرأس الأخضر-جنوب إفريقيا- كوت ديفوار- الكونغو

أوروبا: إنجترا- كرواتيا- البرتغال-النرويج-هولندا-ألمانيا-إسبانيا- النمسا-استكلندا-بلجيكا- تركيا- السويد-البوسنة والهرسك-التشيك.

شيكابالا بركات كأس العالم2026 ميسي رونالدو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
نهاد أبوالقمصان تعترف في أسئلة حرجة: لا أذهب لمحكمة الأسرة
مصراوى TV

نهاد أبوالقمصان تعترف في أسئلة حرجة: لا أذهب لمحكمة الأسرة
رغم جنون "الزيرو".. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة تبدأ من 400 ألف جنيه
أخبار السيارات

رغم جنون "الزيرو".. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة تبدأ من 400 ألف جنيه
كيف نسقت دعاء حكم إطلالتها الكاجوال الأخيرة؟
الموضة

كيف نسقت دعاء حكم إطلالتها الكاجوال الأخيرة؟
بعد وفاة ضياء العوضي.. أسرة العندليب: الخصومة انتهت ولا نشمت في الموت
زووم

بعد وفاة ضياء العوضي.. أسرة العندليب: الخصومة انتهت ولا نشمت في الموت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

