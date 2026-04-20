أصدرت قناة مودرن بيانًا رسميًا عبر مديرها التنفيذي وليد الحسيني، ردًا على البيان الصادر عن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في أعقاب الجدل الذي أثير حول تصريحات إعلامية تخص النادي.

وجاءت الأزمة بعد ما أشار إليه الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه، بشأن عدم تواصل رئيس الأهلي مع مجلس الإدارة عقب الإخفاق في دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع إدارة النادي الأحمر إلى نفي ما تم تداوله، والتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام.

رد قناة مودرن على الأهلي

وأكدت القناة في بيانها أنها تحترم وتقدر النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، وكذلك الكابتن محمود الخطيب، إلى جانب جميع رموز الرياضة المصرية.

وأوضحت أن برنامج “مودرن سبورت” يلتزم بتحري الدقة في نقل الأخبار، بالاعتماد على مصادر موثوقة، وفق سياسة تحريرية تهدف إلى عدم إثارة الجدل أو نشر أخبار غير دقيقة.

وشدد البيان على أن التصريح محل الجدل، والذي تم تداوله عبر البرنامج، استند إلى مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، أكد صحة المعلومة قبل إذاعتها على الهواء.

واختتمت القناة بيانها بالتأكيد على احترامها الكامل لجميع الأندية المصرية وجماهيرها، سواء الأهلي أو الزمالك، بالإضافة إلى كافة رموز الرياضة في مصر، مع الالتزام بالحياد المهني في التغطية الإعلامية.