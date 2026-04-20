مودرن ترد على الأهلي: معلومة الخطيب صادرة من داخل مجلس الإدارة

كتب : محمد خيري

03:17 م 20/04/2026 تعديل في 03:29 م

محمود الخطيب

أصدرت قناة مودرن بيانًا رسميًا عبر مديرها التنفيذي وليد الحسيني، ردًا على البيان الصادر عن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في أعقاب الجدل الذي أثير حول تصريحات إعلامية تخص النادي.

وجاءت الأزمة بعد ما أشار إليه الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه، بشأن عدم تواصل رئيس الأهلي مع مجلس الإدارة عقب الإخفاق في دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع إدارة النادي الأحمر إلى نفي ما تم تداوله، والتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام.

رد قناة مودرن على الأهلي

وأكدت القناة في بيانها أنها تحترم وتقدر النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، وكذلك الكابتن محمود الخطيب، إلى جانب جميع رموز الرياضة المصرية.

وأوضحت أن برنامج “مودرن سبورت” يلتزم بتحري الدقة في نقل الأخبار، بالاعتماد على مصادر موثوقة، وفق سياسة تحريرية تهدف إلى عدم إثارة الجدل أو نشر أخبار غير دقيقة.

وشدد البيان على أن التصريح محل الجدل، والذي تم تداوله عبر البرنامج، استند إلى مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، أكد صحة المعلومة قبل إذاعتها على الهواء.

واختتمت القناة بيانها بالتأكيد على احترامها الكامل لجميع الأندية المصرية وجماهيرها، سواء الأهلي أو الزمالك، بالإضافة إلى كافة رموز الرياضة في مصر، مع الالتزام بالحياد المهني في التغطية الإعلامية.

الخطيب الأهلي قناة مودرن الدوري المصري هاني حتحوت

رغم جنون "الزيرو".. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة تبدأ من 400 ألف جنيه
هل يجوز إجهاض الجنين إذا شكّل خطرًا على حياة الأم؟.. عضو مركز الأزهر العالمي
بعد الاتفاق الهش.. هل تقترب واشنطن وطهران من كسر الهدنة؟
كذبة إبريل.. كيف صدق العالم خدعة نمو السباجيتي على الأشجار؟
السيسي لمستشار ترامب: أمن مصر المائي قضية وجودية.. ويجب إنهاء الحرب في

