"التتويج هدفنا".. أول تعليق لمدرب اتحاد العاصمة على مواجهة الزمالك بنهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

10:56 ص 20/04/2026 تعديل في 12:15 م

اتحاد العاصمة الجزائري

أعرب لامين ندياي، المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة، عن سعادته الكبيرة بقيادة فريقه إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تجاوز عقبة أولمبيك آسفي في نصف النهائي.

وكان اتحاد العاصمة قد حسم تأهله إلى النهائي بعد التعادل بنتيجة 1-1 في مباراة الإياب، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض، عقب انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف، ويواجه الزمالك.

تصريحات مدرب اتحاد العاصمة

وقال ندياي، في تصريحات تلفزيونية عبر شبكة beIN Sports: "الفضل في هذا التأهل يعود إلى اللاعبين، لقد كانت مواجهة صعبة للغاية، أشبه بمعركة حقيقية، وخوضها في هذه الظروف يُحسب للجميع".

وأضاف: "كنا نستحق الفوز، المباراة لم تكن سهلة، والتوقفات أثرت على نسق اللعب، لكننا نجحنا في الحفاظ على تركيزنا حتى النهاية وتحقيق الهدف".

وتابع المدير الفني: "قدمنا أداءً متوازنًا، وكانت هناك بعض التفاصيل التي كان يمكن التعامل معها بشكل أفضل، لكن الأهم أننا نجحنا في التأهل".

واختتم ندياي حديثه بالإشارة إلى المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، قائلًا: "مباراة النهائي ستكون مختلفة، ونتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد، ونسعى لتحقيق الفوز والتتويج باللقب".

اتحاد العاصمة الزمالك الكونفدرالية

