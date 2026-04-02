الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

"الزمالك وبيراميدز ليس لهما حق الاعتراض".. اتحاد الكرة يحسم حكام مباريات الأهلي

كتب : نهي خورشيد

06:34 م 02/04/2026 تعديل في 06:48 م

مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن تفاصيل موقف الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تعيين حكام أجانب لمواجهتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك في المرحلة النهائية من الدوري.

اتحاد الكرة يؤكد إقامة القمم بطاقم أجنبى

وأوضح الغندور أن الأهلي تقدم بطلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراتين قبل إجراء قرعة المرحلة الأخيرة من المسابقة بنحو أسبوعين، مشيراً إلى أن لجنة الحكام تحركت بالفعل وخاطبت عدداً من الاتحادات الأوروبية لتوفير الحكام.

وأكد أن لوائح المسابقة لا تلزم بالحصول على موافقة الطرف الآخر في حال طلب أحد الأندية تعيين حكام أجانب، وهو ما يعني عدم أحقية الزمالك أو بيراميدز في الاعتراض أو المطالبة بإدارة اللقاءات بطواقم تحكيم مصرية.

وشدد على أن ما يثار بشأن ضرورة موافقة الناديين غير صحيح، موضحاً أن المباراتين ستقامان بالفعل بطاقم تحكيم أجنبي وفقاً للإجراءات المتبعة داخل الاتحاد.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الحسم


ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة متساوياً مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

مواجهات القمة في مرحلة الحسم

وتقام مواجهة الأهلي وبيراميدز يوم 27 أبريل المقبل على ملعب الدفاع الجوي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية.

كما يلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم 23 أبريل الجاري في الثامنة مساءً أيضاً، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

