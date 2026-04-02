أكد المحامي الدولي نصر عزام أن نادي الزمالك يتحرك قانونيًا لإلغاء العقوبات المالية الموقعة عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على خلفية أحداث مباراتي نهائي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، وذلك بعد تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وقال عزام، في تصريحات تلفزيونية، إن الغرامات المفروضة على الزمالك بلغت 200 ألف دولار بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية، و300 ألف دولار على خلفية مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن العقوبة الأخيرة جاءت بداعي التهديد بالانسحاب، واصفًا إياها بـ"الضخمة للغاية".

وأضاف أن النادي استند في دفاعه إلى سوابق مماثلة، موضحًا أن نادي الوداد المغربي تعرض لعقوبة عقب انسحابه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الغرامة لم تتجاوز 50 ألف دولار، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – وجود تباين واضح في قرارات "كاف".

وأشار عزام إلى أن الزمالك أكد خلال جلسة المحكمة الرياضية الشهر الماضي أنه لم يهدد بالانسحاب خلال مواجهة الأهلي، وأن المباراة استمرت بشكل طبيعي حتى نهايتها، مطالبًا بإلغاء العقوبة أو تخفيضها.

غرامة انسحاب منتخب السنغال

وتابع: "بالنظر إلى عقوبات نهائي كأس أمم أفريقيا، التي انسحب منها منتخب السنغال ثم عاد، نجد أن الغرامة بلغت 300 ألف دولار رغم أن الحدث أكبر، وهو ما يؤكد وجود تخبط في قرارات الاتحاد الأفريقي"، لافتًا إلى أن النادي قرر الاستئناف والتصعيد للمحكمة الرياضية في ظل حاجته لتلك الأموال.

وأوضح أن الغرامات تم خصمها بالفعل من مستحقات الزمالك، رغم أن القضية لا تزال قيد النظر ولم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن.

واختتم عزام تصريحاته بالتأكيد على أن المحكمة الرياضية قد تتجه إلى إلغاء الغرامة أو تخفيضها، مشيرًا إلى إمكانية صدور الحكم قبل شهر أغسطس المقبل، مع سعي النادي لحسم الملف في أقرب وقت ممكن للاستفادة من المبالغ خلال فترة الانتقالات الصيفية.

