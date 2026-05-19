الدوري الإنجليزي

بورنموث

21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

22:15

توتنهام هوتسبر

بعد طلب ممدوح عباس.. أبو العينين يتنازل عن تذاكر سيراميكا لصالح الزمالك

كتب : محمد الميموني

03:01 ص 19/05/2026

محمد أبو العينين

وافق رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة محمد أبو العينين، على طلب ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، بالتنازل عن حصة الفريق لتذاكر لقاء الزمالك المرتقب.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

يواجه فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ7 من المرحلة النهائية من حسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد " القاهرة الدولي".

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

"استقل سيارة جيب واصطدم بدراجة".. شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة حول مجزرة
