إعلان

ساحات ومكبرات صوت وخطباء.. أوقاف سوهاج تنهي استعداداتها لصلاة عيد الأضحى

كتب : عمار عبدالواحد

08:00 ص 19/05/2026

مساجد سوهاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهت مديرية أوقاف سوهاج استعداداتها المكثفة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز الساحات والمساجد والزوايا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تجهيز 205 ساحات و8000 مسجد لاستقبال المصلين

وأكدت مديرية أوقاف سوهاج تخصيص 205 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى، إلى جانب أكثر من 8000 مسجد و200 زاوية، لضمان استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين خلال الصلاة.

وشملت الاستعدادات أعمال النظافة والتجميل وفرش الساحات وتجهيزها بمكبرات الصوت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على التزام الأئمة والخطباء بالخطبة الموحدة الخاصة بالعيد.

تخصيص أماكن للنساء وخطباء احتياطيين

كما تم تخصيص أماكن للسيدات داخل عدد من الساحات الكبرى، لتوفير أجواء مناسبة لجميع المصلين، بالإضافة إلى تخصيص خطيبين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، لضمان انتظام شعائر صلاة العيد دون أي معوقات.

تنسيق مع الإسعاف لتأمين ساحات العيد

ومن جانبه قال الدكتور عبدالمجيد الكرماني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات، مع تكثيف أعمال المتابعة اليومية للساحات والمساجد، استعدادًا لاستقبال المصلين خلال عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى التنسيق مع مرفق الإسعاف بسوهاج لتوفير سيارات إسعاف مجهزة بعدد من الساحات الكبرى، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو وعكات صحية قد تحدث أثناء الصلاة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوقاف سوهاج صلاة عيد الأضحى ساحات صلاة العيد مساجد سوهاج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعد هدف الدقائق الأخيرة".. اشتباكات قوية بين لاعبي الاتحاد السكندري وغزل
رياضة محلية

"بعد هدف الدقائق الأخيرة".. اشتباكات قوية بين لاعبي الاتحاد السكندري وغزل
سن التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2026.. وهذه أماكن الفروع الجديدة
مدارس

سن التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2026.. وهذه أماكن الفروع الجديدة
أكثر من 2%.. تراجع أسعار النفط بعد تأجيل ترامب مهاجمة إيران
اقتصاد

أكثر من 2%.. تراجع أسعار النفط بعد تأجيل ترامب مهاجمة إيران
6 أسباب تؤدي لانقطاع الكهرباء فجأة في العدادات مسبقة الدفع
أخبار مصر

6 أسباب تؤدي لانقطاع الكهرباء فجأة في العدادات مسبقة الدفع
الأبيض والأحمر والبيبي بلو.. هنا الزاهد تتألق في مهرجان كان بأكثر من إطلالة
زووم

الأبيض والأحمر والبيبي بلو.. هنا الزاهد تتألق في مهرجان كان بأكثر من إطلالة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط