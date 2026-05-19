أنهت مديرية أوقاف سوهاج استعداداتها المكثفة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز الساحات والمساجد والزوايا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تجهيز 205 ساحات و8000 مسجد لاستقبال المصلين

وأكدت مديرية أوقاف سوهاج تخصيص 205 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى، إلى جانب أكثر من 8000 مسجد و200 زاوية، لضمان استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين خلال الصلاة.

وشملت الاستعدادات أعمال النظافة والتجميل وفرش الساحات وتجهيزها بمكبرات الصوت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على التزام الأئمة والخطباء بالخطبة الموحدة الخاصة بالعيد.

تخصيص أماكن للنساء وخطباء احتياطيين

كما تم تخصيص أماكن للسيدات داخل عدد من الساحات الكبرى، لتوفير أجواء مناسبة لجميع المصلين، بالإضافة إلى تخصيص خطيبين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، لضمان انتظام شعائر صلاة العيد دون أي معوقات.

تنسيق مع الإسعاف لتأمين ساحات العيد

ومن جانبه قال الدكتور عبدالمجيد الكرماني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات، مع تكثيف أعمال المتابعة اليومية للساحات والمساجد، استعدادًا لاستقبال المصلين خلال عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى التنسيق مع مرفق الإسعاف بسوهاج لتوفير سيارات إسعاف مجهزة بعدد من الساحات الكبرى، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو وعكات صحية قد تحدث أثناء الصلاة.