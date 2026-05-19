كشفت وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وشروط التقديم للعام الدراسي الجديد 2026/2027، موضحة سن القبول للطلاب بالمراحل المختلفة، وذلك بالتزامن مع فتح باب التقديم بفروع جديدة للمدارس بنظامي اللغات والعربي المتميز.

وأكدت وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، أن سن التقديم للمستوى الأول لرياض الأطفال يبدأ من 4 سنوات حتى أقل من 5 سنوات بيوم واحد، بينما يبدأ سن التقديم للمستوى الثاني لرياض الأطفال من 5 سنوات حتى أقل من 6 سنوات بيوم.

وأضافت أن سن التقديم للصف الأول الابتدائي يبدأ من 6 سنوات حتى أقل من 7 سنوات بيوم واحد، فيما يبدأ التقديم للصف الثاني الابتدائي من 7 سنوات حتى أقل من 8 سنوات بيوم واحد، على أن يتم احتساب سن الطفل في 1 أكتوبر 2026.

فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية بنظام اللغات والعربي المتميز

كما أعلنت الوحدة فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية بنظام اللغات وكذلك العربي المتميز «لغة إنجليزية مستوى رفيع»، بعدد من الفروع الجديدة المقرر افتتاحها خلال العام الدراسي المقبل.

وأوضحت أن أولياء الأمور يمكنهم التقديم ومعرفة تفاصيل الفروع الجديدة من خلال بوابة التقديم الرسمية للمدارس المصرية اليابانية هنا https://ejs4students.moe.gov.eg/?utm_source=chatgpt.com

قائمة المدارس المصرية اليابانية لغات

وشملت قائمة مدارس اللغات الفروع التالية: العبور، مصر الجديدة، الماظة، العجمي، الحي الخامس، أكتوبر، الكلية الحربية، بنها، حدائق القبة، ميت غمر 2، السنبلاوين، حلوان 2، شرق مدينة نصر، ههيا، شبرا، الترعة البولاقية، غرب مدينة نصر، الزقازيق، الأنفوشي، والشروق 5.

فيما تضمنت قائمة المدارس العربي المتميز فروع: السيدة زينب، دمياط الجديدة 3، حدائق القبة، شرق مدينة نصر، شبرا 3، الساحل، الحي الخامس 2، أكتوبر، والشروق 5.