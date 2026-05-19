أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من المناطق بمنطقة ميت عقبة، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 وحتى الساعة السادسة صباح غد الأربعاء 20 مايو 2026.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

أوضحت "الشركة" في بيان لها، أن المناطق المتأثرة تشمل: شارع إسراء المهندسين، شارع اليمن، شارع 26 يوليو حتى النيل الأبيض، شارع النيل الأبيض، شارع الجهاد، شارع إسراء المعلمين، شارع عبدالعزيز جاويش، شارع الحسني، شارع الغريب، وشارع المشروع.

سبب انقطاع المياه اليوم بالجيزة

أرجعت شركة مياه الشرب، سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال لحامات على خطوط مياه بأقطار 300 مم و150 مم، ضمن مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشوارع متفرقة بمنطقة ميت عقبة – المرحلة الأولى – مشروع فرعي كود (MIT4-1)، والممول من الوكالة الفرنسية، بهدف تحسين ضغوط المياه بالمنطقة.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة.

توفير سيارات مياه عبر الخط الساخن

أكدت "الشركة" إمكانية طلب سيارات المياه من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.

