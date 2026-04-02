مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

ضربة قوية لسيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الأهلي.. غياب 11 لاعبًا مؤثرًا

كتب : محمد خيري

10:47 ص 02/04/2026

فريق سيراميكا كليوباترا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن قائمة غيابات الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب المقاولون العرب، في افتتاح مباريات الدور الثاني من مرحلة التتويج.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية رغم الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق.

غياب 11 لاعبا عن فريق سيراميكا كليوباترا

وكشف نادي سيراميكا عن غياب 11 لاعبًا دفعة واحدة، في ضربة قوية للجهاز الفني، حيث تنوعت الأسباب بين الإيقاف والإصابات المختلفة.

وجاءت قائمة الغيابات على النحو التالي:

عمرو السولية: إيقاف لتراكم الإنذارات

عمرو قلاوة: جزع في الرباط الداخلي للركبة (4 إلى 6 أسابيع

عمرو كمال عبد الواحد: تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثالثة (6 إلى 8 أسابيع)

كريم نيدفيد: تمزق في العضلة الخلفية ويخضع للتأهيل

إبراهيم محمد: إجهاد في العضلة الضامة ويخضع للعلاج الطبيعي

فريدري كويلان: تمزق في العضلة الضامة (3 إلى 4 أسابيع)

عبد الله مجدي: تمزق في العضلة الضامة ويخضع للتأهيل

محمد رضا "بوبو": إجهاد في العضلة الضامة ويخضع للعلاج الطبيعي

محمد عبد الله: في مرحلة التأهيل بعد التعافي من تمزق أربطة الكاحل

سيموكوندا: إجهاد في العضلة الخلفية

إسلام عيسى: اشتباه في التواء بالركبة وجارٍ التشخيص

يُذكر أن إسلام عيسى تعرض للإصابة خلال مشاركته في المباراة الودية التي جمعت منتخب مصر بنظيره الإسباني مؤخرًا.

سيراميكا كليوباترا الأهلي الدوري المصري

أحدث الموضوعات

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

جامعات ومعاهد

تصنيع أول سيارة جولف كهربائية محلية داخل ورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة..
شئون عربية و دولية

تسنيم: مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني
حوادث وقضايا

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

