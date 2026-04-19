كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس قرار لجنة الاستئناف بشأن تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

كواليس تخفيف عقوبة الشناوي حارس مرمى الأهلي

وأوضح حتحوت في تصريحات تلفزيونية أنه تواصل مع مصدر مسؤول أكد أن اللجنة استندت في قرارها إلى عدم تعمد الشناوي الاعتداء على حكم المباراة، مشيراً إلى أن الواقعة جاءت نتيجة الاندفاع والتزاحم داخل أرض الملعب مما أدى إلى احتكاك يد الحارس بالحكم دون نية مسبقة.

وأضاف المصدر أن لجنة الاستئناف لاحظت أن قرار العقوبة استند إلى وقائع من خارج اللقطات الرسمية للمباراة، وهو ما أثار تحفظها عند مراجعة الحالة.

تفاصيل تخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

كما أشارت اللجنة إلى وجود تضارب في تقرير حكم اللقاء، إذ قام في البداية بإشهار بطاقة صفراء لـ محمد الشناوي قبل أن يعدل قراره إلى الطرد، ثم أجرى تعديلاً جديداً بعد الرجوع للحكم المساعد الذي أبلغه بوجود اعتداء، وهو ما اعتبرته اللجنة إجراءً غير متوافق مع اللوائح المنظمة.

وأكدت اللجنة أن هذه الملابسات فتحت الباب أمام إعادة تقييم العقوبة، ما أسفر في النهاية عن قرار تخفيفها.

