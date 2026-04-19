مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
19:00

قيصري سبور

جميع المباريات

إعلان

إعلامي يكشف.. كيف تغيرت رواية الحكم في واقعة الشناوي حارس مرمى الأهلي؟

كتب : نهي خورشيد

11:53 م 19/04/2026 تعديل في 20/04/2026
  محمد الشناوي
  محمد الشناوي
    محمد الشناوي
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 10 صورة
    لحظة طرد محمد الشناوي
  محمد الشناوي (1)
    محمد الشناوي
  محمد الشناوي (5)
    محمد الشناوي ومصطفى شوبير
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس قرار لجنة الاستئناف بشأن تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

كواليس تخفيف عقوبة الشناوي حارس مرمى الأهلي

وأوضح حتحوت في تصريحات تلفزيونية أنه تواصل مع مصدر مسؤول أكد أن اللجنة استندت في قرارها إلى عدم تعمد الشناوي الاعتداء على حكم المباراة، مشيراً إلى أن الواقعة جاءت نتيجة الاندفاع والتزاحم داخل أرض الملعب مما أدى إلى احتكاك يد الحارس بالحكم دون نية مسبقة.

وأضاف المصدر أن لجنة الاستئناف لاحظت أن قرار العقوبة استند إلى وقائع من خارج اللقطات الرسمية للمباراة، وهو ما أثار تحفظها عند مراجعة الحالة.

تفاصيل تخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

كما أشارت اللجنة إلى وجود تضارب في تقرير حكم اللقاء، إذ قام في البداية بإشهار بطاقة صفراء لـ محمد الشناوي قبل أن يعدل قراره إلى الطرد، ثم أجرى تعديلاً جديداً بعد الرجوع للحكم المساعد الذي أبلغه بوجود اعتداء، وهو ما اعتبرته اللجنة إجراءً غير متوافق مع اللوائح المنظمة.

وأكدت اللجنة أن هذه الملابسات فتحت الباب أمام إعادة تقييم العقوبة، ما أسفر في النهاية عن قرار تخفيفها.

اقرأ أيضًا:

منافس الزمالك.. اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة في الكونفدرالية

صدارة الجانرز مهددة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي على أرسنال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد الشناوي الأهلي اتحاد الكرة سيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
فخ "التغريدات".. كيف أعاد تسرع ترامب وعراقجي إغلاق مضيق هرمز؟
نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
بكاء وحماس.. أبرز لحظات نجوم كأس العالم أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباريات
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)