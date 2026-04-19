شهدت مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي، العديد من الأحداث المثيرة للجدل وأحداث الشغب، قبل دقائق من انطلاق صافرة بداية المباراة.

وسيطرت الفوضى على ملعب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي، بعد نزول عدد من جماهير الفريق المغربي إلى أرضية الملعب، مما استدعى تدخل الأمن للسيطرة على الأمر.

وتسببت الفوضى التي حدثت في أرض الملعب، إلى قيام حكم المباراة بتأجيل انطلاق المباراة، بعدما دخل لاعبي فريق اتحاد العاصمة الجزائري إلى غرفة الملابس.

موعد بداية مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يتم انطلاق المباراة، في تمام الساعة العاشرة و20 دقيقة، بعدما تأخر انطلاقها لمدة وصلت إلى ساعة و20 دقيقة.

وأوضحت قناة "بي إن سبورتس" الناقلة لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي، أن الاتحاد الأفريقي قرر بداية المباراة في هذا التوقيت، لمنح لاعبي الفريقين فرصة لإجراءات عمليات الإحماء.

نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

ويلتقي الفائز من مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي، مع نادي الزمالك الذي تخطى فريق شباب بلوزداد في نصف نهائي البطولة.

أقرأ أيضًا:

"سجل هدفا".. 10 صور لغضب مصطفى محمد بعد استبداله أمام بريست بالدوري الفرنسي

بعد العملية الجراحية.. بيراميدز يعلن موعد عودة مصطفى فتحي للمشاركة في المباريات