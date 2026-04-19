"بعد أحداث الشغب".. موعد انطلاق مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي في الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

10:10 م 19/04/2026 تعديل في 10:14 م
    اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة (2)
    اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة (3)
    اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة (7)
    اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة (6)
    اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة (5)
    اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة (8)

شهدت مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي، العديد من الأحداث المثيرة للجدل وأحداث الشغب، قبل دقائق من انطلاق صافرة بداية المباراة.

وسيطرت الفوضى على ملعب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي، بعد نزول عدد من جماهير الفريق المغربي إلى أرضية الملعب، مما استدعى تدخل الأمن للسيطرة على الأمر.

وتسببت الفوضى التي حدثت في أرض الملعب، إلى قيام حكم المباراة بتأجيل انطلاق المباراة، بعدما دخل لاعبي فريق اتحاد العاصمة الجزائري إلى غرفة الملابس.

موعد بداية مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يتم انطلاق المباراة، في تمام الساعة العاشرة و20 دقيقة، بعدما تأخر انطلاقها لمدة وصلت إلى ساعة و20 دقيقة.

وأوضحت قناة "بي إن سبورتس" الناقلة لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي، أن الاتحاد الأفريقي قرر بداية المباراة في هذا التوقيت، لمنح لاعبي الفريقين فرصة لإجراءات عمليات الإحماء.

نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

ويلتقي الفائز من مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي، مع نادي الزمالك الذي تخطى فريق شباب بلوزداد في نصف نهائي البطولة.

أقرأ أيضًا:

"سجل هدفا".. 10 صور لغضب مصطفى محمد بعد استبداله أمام بريست بالدوري الفرنسي

بعد العملية الجراحية.. بيراميدز يعلن موعد عودة مصطفى فتحي للمشاركة في المباريات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
"مبقاش بيغازلني وغرقته في دمه".. زوجة تقتل زوجها بـ22 طعنة في المنيا
فخ "التغريدات".. كيف أعاد تسرع ترامب وعراقجي إغلاق مضيق هرمز؟
منافس الزمالك.. اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة في
بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز
ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)