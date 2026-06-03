كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، تلقى النادي إخطارًا رسميًا من وزارة الأوقاف المصرية بشأن ضرورة تسوية الأوضاع القانونية والمالية الخاصة بالأرض التي يقع عليها مقر النادي الحالي.

وأوضح المصدر، أن الوزارة طالبت إدارة الزمالك بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضع الأرض، إلى جانب سداد المستحقات المالية المتأخرة، بما يضمن استمرار استفادة النادي من الموقع بشكل قانوني ورسمي خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل الأزمة بين الزمالك ووزارة الأوقاف

وأضاف المصدر، أن جوهر الأزمة لا يتعلق بملكية الأرض أو أحقية النادي في استخدامها، وإنما يرتبط بإعادة تقييم المقابل المالي المستحق لصالح وزارة الأوقاف. وأوضحت المصادر أن الزمالك كان يسدد مبلغًا سنويًا يقدر بنحو 500 ألف جنيه، قبل أن تطالب الوزارة بزيادة القيمة إلى أكثر من مليون جنيه.

وكشف أن مسؤولو الزمالك يتحفظون على الزيادة الجديدة، معتبرين أنها تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على النادي، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة للوصول إلى صيغة توافقية تضمن استمرار الاستفادة من الأرض دون تحميل النادي أعباء مالية كبيرة.

اجتماع وفد الزمالك مع وزارة الأوقاف

وفي إطار التحركات الرامية لحل الأزمة، أوضح المصدر، أن وفد من نادي الزمالك عقد اجتماعًا مع مسؤولي وزارة الأوقاف، في حضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، لبحث سبل التسوية الممكنة، وسط مساعٍ للوصول إلى اتفاق يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن استقرار الأوضاع القانونية الخاصة بالنادي.

واختتم أن المناقشات شهدت طرح عدد من المقترحات والبدائل التي من شأنها إنهاء الملف بشكل ودي، في ظل وجود رغبة مشتركة للوصول إلى حل نهائي خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن أي تصعيد قد يؤثر على استقرار النادي.

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