بحضور منصور وعبد الحفيظ.. اجتماع جديد بين الأهلي وييس توروب

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وصل الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مصر تمهيدا لإنهاء تعاقده مع الأحمر.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، لإنهاء التعاقد مع ييس توروب، قبل بداية الموسم المقبل، بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي بالدوري المصري الممتاز، في المركز الثالث، ليحجز معقده في الكونفدرالية الأفريقية، لأول مرة في تاريخه.

اجتماع بين ييس توروب والأهلي

قال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "ييس توروب وصل إلى مصر رفقة وكيله، ويجتمع بياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، من أجل التفاوض على نهاية عقده، بعدها يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا".

هل يتفاوض الأهلي مع مدرب جديد؟

أوضح مصدر في وقت سابق لمصراوي، أن الأسماء التي يتم تداولها بشأن مدرب الأهلي، مجرد ترشيحات، ولم يتخذ الأحمر أي إجراء تفاوضي مع أي مدير فني.

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