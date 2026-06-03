بينهم لاعب الجزائر.. لاعبون يسيرون على خطى آبائهم في كأس العالم

خلال تاريخ كأس العالم، لعب 27 أبًا وابنًا في البطولة، ويمكن أن يرتفع هذا الرقم خلال النسخة المقبلة من المونديال، التي تنطلق يوم 11 يونيو المقبل، إذ هناك ثنائيات تنضم إلى هذه القائمة التاريخية.

لاعبون يسيرون على خطى آبائهم في كأس العالم

استعرض الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة اللاعبين الذي يسيرون على خطى آبائهم في كأس العالم.

جريج بيرهالتر – الولايات المتحدة الأمريكية

المشاركات: 2

المباريات: 2

الأهداف: 0

سيباستيان بيرهالتر

نجح لاعب الوسط في فرض نفسه ضمن تشكيلة منتخب الولايات المتحدة العام الماضي، وسجل هدفًا في الفوز الكاسح 5-1 على أوروجواي، ليحجز مقعده في قائمة ماوريسيو بوتشيتينو.

سيرجيو كونسيساو - البرتغال

المشاركات: 1

الظهور: 3

الأهداف: 0

فرانسيسكو كونسيساو

خطف الجناح البالغ طوله 1.65 مترًا الأضواء عندما منح البرتغال الفوز على تشيكيا في مباراتهم الافتتاحية خلال كأس أمم أوروبا 2024، ثم سجل مجددًا خلال الفوز على ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في يونيو.

لي يول-يونج – كوريا الجنوبية

المشاركات: 2

المباريات: 6

الأهداف: 1

لي تاي-سوك

سجل الظهير الأيسر هدف المباراة الوحيد عندما فازت جمهورية كوريا على غانا في نوفمبر، ويقدم اللاعب البالغ 23 عامًا مستويات مميزة مع أوستريا فيينا بفضل قدراته الهجومية.

برايان جن - اسكتلندا

المشاركات: 1

المباريات: 0

أنجوس جن

بعد تمثيله الفئات السنية لمنتخب إنجلترا، أصبح جن الحارس الأول لاسكتلندا منذ تغيير ولائه الدولي عام 2023.

ألفي هالاند - النرويج

المشاركات: 1

المباريات: 2

الأهداف: 0

إرلينج هالاند

ستكون النرويج على موعد مع مهمة صعبة في المجموعة التاسعة عندما تواجه فرنسا والسنغال خلال أول مشاركة لها في كأس العالم منذ 28 عامًا، لكن وجود أحد أخطر الهدافين في العقود الأخيرة يمنحها أملًا كبيرًا.

باتريك كلويفرت - بلجيكا

المشاركات: 1

المباريات: 4

الأهداف: 2

جاستن كلويفرت

قدم الجناح موسمًا استثنائيًا مع بورنموث في 2024-2025، ما جعله خيارًا أساسيًا في منتخب هولندا، ورغم معاناته من الإصابة الموسم الماضي، فقد ضمه رونالد كومان إلى قائمة كأس العالم في أمريكا الشمالية.

دييجو سيميوني - الأرجنتين

المشاركات: 3

المباريات: 11

الأهداف: 0

جوليانو سيميوني

أصبح اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عنصرًا مهمًا تحت قيادة والده في أتلتيكو مدريد، كما بات حاضرًا باستمرار في قائمة ليونيل سكالوني، وسجل سيميوني هدفًا في الفوز الكاسح 4-1 على البرازيل العام الماضي.

إريك ثورستفيدت - النرويج

المشاركات: 1

المباريات: 3

الأهداف: 0

كريستيان ثورستفيدت

تألق لاعب خط الوسط في ساسولو في موسم 2025-26. وعلى بُعد ساعتين شمالًا في ميلانو، ساعد النرويج على هزيمة إيطاليا 4-1 وحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

زين الدين زيدان - فرنسا

المشاركات: 3

المباريات: 12

الأهداف: 5

يُعد زيدان أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كأس العالم، إذ قاد فرنسا إلى التتويج باللقب على أرضها عام 1998، ثم إلى النهائي بعد ثمانية أعوام.

لوكا زيدان

لوكا هو الابن الثاني من أبناء زين الدين زيدان الأربعة الذين مارسوا كرة القدم، وقد لعب إلى جانب دايو أوباميكانو مع منتخب فرنسا في كأس العالم تحت 20 سنة، وبعد تغيير ولائه الدولي، خاض حارس غرناطة مباراته الأولى مع منتخب الجزائر في أكتوبر.

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