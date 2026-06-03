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بالفيديو.. موقف محرج لمحمد صلاح مع إحدى المشجعات

كتب : هند عواد

05:05 م 03/06/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح

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تعرض محمد صلاح، قائد منتخب مصر، لموقف محرج من إحدى المشجعات، خلال وجوده رفقة بعثة الفراعنة في مدينة أوهايو الأمريكية، استعدادا لكأس العالم 20226.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر الأحد الماضي، استعدادا لكأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم، ضمن المجموعة السابعة التي تضم، بلجيكا، نيوزيلندا وإيران.

موقف محرج لمحمد صلاح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمحمد صلاح، من معسكر منتخب مصر، أثناء التوقيع على قمصان المشجعين.

وتعرض محمد صلاح لموقف محرج خلال التوقيع على قمصان المشجعين، فقالت إحدى المشجعات: "يا مو يا عسل يا مو"، ليلتفت إليها صلاح مبتسما.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة البرازيل وديا، في الواحدة صباح يوم الأحد المقبل، ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

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محمد صلاح منتخب مصر كأس العالم 2026

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