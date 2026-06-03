انتقد أحمد جعفر، مهاجم الزمالك السابق، مجلس إدارة النادي بشدة على خلفية أزمة إيقاف القيد، مؤكدًا أن استمرار الأزمة يمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل الفريق ويعكس وجود تقصير في التعامل مع الملفات المهمة داخل النادي.

تصريحات أحمد جعفر

وقال جعفر، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "مودرن سبورتس" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، إن أزمة إيقاف القيد كان من الممكن تجنبها لو تم التحرك مبكرًا والعمل على تسوية القضية قبل تفاقمها، متسائلًا عن دور رجال الأعمال المحسوبين على الزمالك في مساندة النادي خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن إدارة النادي كانت في السابق تنجح في تجاوز أزمات مشابهة، لافتًا إلى أن حسين السيد، عضو مجلس الإدارة، لعب دورًا مهمًا في حل العديد من المشكلات من خلال توفير المبالغ المطلوبة وسداد المستحقات، متسائلًا عن أسباب غياب هذا الدور في الوقت الراهن.

وشدد جعفر على أن تكرار أزمات إيقاف القيد ألحق أضرارًا كبيرة بالنادي، مطالبًا مجلس الإدارة بسرعة إنهاء الملف وسداد المستحقات المالية المتعلقة بالقضايا القائمة، مؤكدًا أن عدم القدرة على حل الأزمة يستوجب تحمل المسؤولية واتخاذ قرار بالرحيل.