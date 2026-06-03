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في طريقه للمحكمة الرياضية.. صالح جمعة يكشف أزمة جديد للزمالك

كتب : محمد خيري

05:06 م 03/06/2026

صالح جمعة

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كشف صالح جمعة، نجم الأهلي السابق، تطورات ملف المستحقات المالية الخاصة بشقيقه عبد الله جمعة لدى نادي الزمالك، مؤكدًا أن القضية قد تتجه إلى أروقة المحكمة الرياضية الدولية (كاس) خلال الفترة المقبلة.

تصريحات صالح جمعة

وقال صالح جمعة، في تصريحات تلفزيونية، إن شقيقه يمتلك مستحقات مالية متأخرة لدى الزمالك، مشددًا على أن من حق أي لاعب المطالبة بحقوقه المالية وفقًا للعقود واللوائح المنظمة للعلاقة بين الأندية واللاعبين.

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن عبد الله جمعة لا يعتزم التنازل عن مستحقاته، مشيرًا إلى أن الملف يسير في المسار القانوني بالتعاون مع المحامي التونسي أنيس بن ميم، الذي يتولى متابعة القضية.

وأضاف صالح جمعة أن العقوبات المحتملة في حال صدور حكم لصالح شقيقه قد تصل إلى نحو نصف مليون دولار، وهي القيمة التي يطالب بها اللاعب ضمن النزاع القائم مع الزمالك.

ويعد عبد الله جمعة أحد اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان الزمالك لسنوات طويلة، حيث انضم إلى الفريق في صيف 2017 واستمر حتى مطلع عام 2024، وخاض خلال تلك الفترة 155 مباراة بقميص القلعة البيضاء، سجل خلالها هدفين وقدم 15 تمريرة حاسمة.

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