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"مش فاضل كتير من جينات الأهلي".. السعدني يناشد عبدالحفيظ بسبب الشحات

كتب : محمد خيري

01:57 م 03/06/2026
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    احتفال حسين الشحات وبيكهام (2)
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    احتفال حسين الشحات وزيزو (2)
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    حسين الشحات
  • عرض 10 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 10 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 10 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 10 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 10 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 10 صورة
    حسين الشحات

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وجه الفنان أحمد السعدني رسالة إلى سيد عبدالحفيظ، مطالبًا بضرورة الإبقاء على حسين الشحات ضمن صفوف النادي الأهلي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن انتهاء عقد اللاعب ومستقبله مع الفريق.

تصريحات أحمد السعدني

ونشر السعدني رسالة عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلالها ثقته الكبيرة في سيد عبدالحفيظ، قائلا: "رسالة إلى الكابتن سيد عبدالحفيظ، الذي أثق فيه ثقة كبيرة، حسين الشحات ماينفعش يمشي إحنا مش فاضل عندنا كتير لعيبة عندهم جينات النادي الأهلي".

وأكمل: "انزل بسقف الرواتب تاني وارجع للفئة الأولى والثانية والتالتة، واللي مش موافق بيعه أيًا كان هو مين مش هتفرق، لأن ساعتها هتعرف تجدد لكل لاعب أنت محتاجه، وأولهم حسين لإنه أكيد يستحق يكون في الفئة الأولى، وهيكون معاك سيولة مادية، تعوض أي لاعب يمشي ده الحل الوحيد للعودة للمسار الصحيح".

وتأتي تصريحات السعدني في وقت يشهد فيه الأهلي حالة من الجدل حول ملفات التجديد لبعض اللاعبين البارزين، وسط ترقب جماهيري للقرارات، مع تمسك البعض بضرورة استمرار حسين الشحات، خاصة وأنه يعد من العناصر الأساسية في صفوف الأحمر.

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حسين الشحات أحمد السعدني سيد عبدالحفيظ

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