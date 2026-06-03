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"مبروك يا حب".. زوجة وليد سليمان تهنئه بحصوله على ماجستير إدارة الكرة (صورة)

كتب : محمد الميموني

06:27 م 03/06/2026
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نشرت ياسمين أمل، زوجة لاعب الأهلي السابق وليد سليمان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" اليوم الأربعاء، صورة لزوجها بعد حصوله على درجة الماجستير في إدارة كرة القدم.

رسالة ياسمين أمل لزوجها وليد سليمان

وكتبت ياسمين أمل،:" ألف مليون مبروك يا حب الحصول على الماجستير من برشلونة في إدارة الكرة ".

واحتفل عدد من نجوم كرة القدم المصريين، بالحصول على درجة الماجستير في إدارة كرة القدم، خلال حفل تخرج أقيم بمدينة برشلونة الإسبانية.

وكان من أبرز اللاعبين المصريين، الحاصلين عن ماجستير إدارة كرة القدم، ،وليد سليمان أحمد حجازي، ، طارق حامد،عبدالله السعيد.

يذكر أن وليد سليمان يشغل حاليَا منصب مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

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وليد سليمان الأهلي برشلونة

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