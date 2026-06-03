بينهم لاعب الجزائر.. لاعبون يسيرون على خطى آبائهم في كأس العالم

نشرت ياسمين أمل، زوجة لاعب الأهلي السابق وليد سليمان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" اليوم الأربعاء، صورة لزوجها بعد حصوله على درجة الماجستير في إدارة كرة القدم.

رسالة ياسمين أمل لزوجها وليد سليمان

وكتبت ياسمين أمل،:" ألف مليون مبروك يا حب الحصول على الماجستير من برشلونة في إدارة الكرة ".

واحتفل عدد من نجوم كرة القدم المصريين، بالحصول على درجة الماجستير في إدارة كرة القدم، خلال حفل تخرج أقيم بمدينة برشلونة الإسبانية.

وكان من أبرز اللاعبين المصريين، الحاصلين عن ماجستير إدارة كرة القدم، ،وليد سليمان أحمد حجازي، ، طارق حامد،عبدالله السعيد.

يذكر أن وليد سليمان يشغل حاليَا منصب مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.