مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي آخر مستجدات أزمة فسخ التعاقد مع توروب

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لا صوت يعلو داخل جدران النادي الأهلي في الفترة الماضية، فوق صوت أزمة المدرب الدنماركي ييس توروب، بعد الاستقرار علي رحيله بنهاية الموسم المنقضي، في محاولة للتوصل لاتفاق ودي بين الطرفين.

الساعات الماضية، شهدت تطورات حاسمة في ملف المدرب، بعد وصوله للقاهرة رفقة وكيله في محاولة لفسخ التعاقد بالتراضي وإنهاء الملف بشكل ودي.

آخر تطورات ملف توروب مع النادي الأهلي

كشف مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات لمصراوي، أن الأهلي سيتحمل ٨٠ مليون جنيه نظير فسخ التعاقد مع توروب وجهازه الأجنبي المعاون.

وأوضح: "الجهاز الفني سيحصل على خمسة أشهر وهي عبارة عن ٣ أشهر شرط جزائي بجانب راتب شهري مايو ويونيو بقيمة ٢٥٠ ألف دولار شهريا ليصل المجموع إلى مليون و٢٥٠ الف دولار".

وأضاف المصدر: "الاهلي اتفق على ان تحصل الوكالة الخاصة بالمدرب علي نسبة ٣٠ ٪؜ مما سيحصل على توروب وجهازه الفني وبالتالي سيصل المبلغ الذي سيدفعه الاهلي في النهاية إلي ٨٠ مليون جنيه".

واختتم: "ياسين منصور الذي يقود المفاوضات مع توروب ابلغ النادي انه لن يدفع مليم في المبلغ الذي سيتم سداده إلى توروب".