مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

الدنمارك

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

مباريات ودية - منتخبات

بولندا

- -
21:45

نيجيريا

مباريات ودية - منتخبات

لوكسمبرج

- -
21:45

إيطاليا

جميع المباريات

إعلان

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي آخر مستجدات أزمة فسخ التعاقد مع توروب

كتب : رمضان يونس

06:55 م 03/06/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    الدنماركي ياس توروب
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب (1)
  • عرض 10 صورة
    ييس توروب من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب وكامويش (1)
  • عرض 10 صورة
    توروب (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    توروب (5) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لا صوت يعلو داخل جدران النادي الأهلي في الفترة الماضية، فوق صوت أزمة المدرب الدنماركي ييس توروب، بعد الاستقرار علي رحيله بنهاية الموسم المنقضي، في محاولة للتوصل لاتفاق ودي بين الطرفين.

الساعات الماضية، شهدت تطورات حاسمة في ملف المدرب، بعد وصوله للقاهرة رفقة وكيله في محاولة لفسخ التعاقد بالتراضي وإنهاء الملف بشكل ودي.

آخر تطورات ملف توروب مع النادي الأهلي

كشف مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات لمصراوي، أن الأهلي سيتحمل ٨٠ مليون جنيه نظير فسخ التعاقد مع توروب وجهازه الأجنبي المعاون.

وأوضح: "الجهاز الفني سيحصل على خمسة أشهر وهي عبارة عن ٣ أشهر شرط جزائي بجانب راتب شهري مايو ويونيو بقيمة ٢٥٠ ألف دولار شهريا ليصل المجموع إلى مليون و٢٥٠ الف دولار".

وأضاف المصدر: "الاهلي اتفق على ان تحصل الوكالة الخاصة بالمدرب علي نسبة ٣٠ ٪؜ مما سيحصل على توروب وجهازه الفني وبالتالي سيصل المبلغ الذي سيدفعه الاهلي في النهاية إلي ٨٠ مليون جنيه".

واختتم: "ياسين منصور الذي يقود المفاوضات مع توروب ابلغ النادي انه لن يدفع مليم في المبلغ الذي سيتم سداده إلى توروب".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ييس توروب الأهلي ياسين منصور

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"الساعة الذكية".. تفاصيل 120 دقيقة ساوم فيها مسؤول بالقليوبية ولية أمر
أخبار المحافظات

"الساعة الذكية".. تفاصيل 120 دقيقة ساوم فيها مسؤول بالقليوبية ولية أمر
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي آخر مستجدات أزمة فسخ التعاقد مع توروب
رياضة محلية

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي آخر مستجدات أزمة فسخ التعاقد مع توروب
القاهرة تسجل 36 درجة.. والأرصاد تعلن تغيرات في حالة الطقس لهذا السبب
أخبار مصر

القاهرة تسجل 36 درجة.. والأرصاد تعلن تغيرات في حالة الطقس لهذا السبب
بعد حرب التخفيضات.. هل تنهار أسعار السيارات الصينية عالميًا قريبًا؟
أخبار السيارات

بعد حرب التخفيضات.. هل تنهار أسعار السيارات الصينية عالميًا قريبًا؟
صرف 42 مليار جنيه خلال مايو.. مدبولي يتابع مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية
أخبار مصر

صرف 42 مليار جنيه خلال مايو.. مدبولي يتابع مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان