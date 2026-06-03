اتخذت الكويت خطوة دبلوماسية تصعيدية جديدة تجاه إيران، بعدما استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الإيرانية وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، احتجاجاً على ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المستمرة التي استهدفت الأراضي الكويتية خلال الساعات الماضية.

مذكرة احتجاج وقرار بخفض التمثيل الدبلوماسي

وأعلنت الخارجية الكويتية أنها أبلغت المسؤول الإيراني قراراً يقضي بتخفيض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية المعتمدة لدى الكويت، إلى جانب اعتبار اثنين من أعضاء السفارة أشخاصاً غير مرغوب فيهما، مع إلزامهما بمغادرة البلاد خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

وأكدت الوزارة أن القرار جاء في أعقاب استمرار الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي تجددت فجر الأربعاء واستهدفت عدداً من المنشآت المدنية والحيوية داخل الكويت، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين.

خسائر بشرية وأضرار مادية جراء الهجوم

ووفق البيان الكويتي، أسفرت الهجمات الأخيرة عن وفاة شخص وإصابة العشرات من المدنيين، فضلاً عن وقوع أضرار مادية في عدد من المنشآت الحيوية والمقار الدبلوماسية، الأمر الذي دفع الكويت إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية اعتبرتها ضرورية لحماية أمنها وسيادتها.