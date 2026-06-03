أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الدولة البالغ على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، مشيراً إلى أن الاعتماد على التقنيات الحديثة يمثل ركيزة أساسية لتسهيل وتبسيط هذه الإجراءات.

اللمسات الأخيرة لمنظومة الدعم النقدي

وقال الوزير، في مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، إن الوزارة تضع حالياً اللمسات النهائية على برنامج التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، كاشفاً عن عرض المقترح على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع استمرار العمل على إدخال تحديثات ومستجدات مستمرة تطور من كفاءة المنظومة بما يصب في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً.

وذكر أن هذا النظام الجديد يمنح المواطنين مرونة أكبر وقدرة أعلى على إدارة شؤونهم الاقتصادية والمعيشية، حيث يتيح لهم حرية شراء السلع التي تلبي احتياجاتهم الفعلية في الأوقات التي يختارونها، مؤكداً أنه في حال صدور القرار الرسمي بتطبيقه، فسيتم عرضه وتفسيره بشكل لائق يضمن تحقيق الفائدة القصوى للمواطن.

التكنولوجيا والربط الإلكتروني لرفع الكفاءة

وأوضح وزير التموين أن آليات الربط الإلكتروني والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة في تحليل البيانات غدت عناصر جوهرية لرفع كفاءة منظومة الدعم ومحاربة الهدر.

وتابع في السياق ذاته، أن التنسيق المشترك والتكامل بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني يسهم بشكل فعال في إعادة توجيه الموارد المتاحة وتوزيعها بطريقة أكثر عدالة وإنصافاً.

مجابهة التحديات الاقتصادية وتأمين السلع

واختتم فاروق تصريحاته بالإشارة إلى الجهود الحكومية المبذولة لتطوير آليات الدعم بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، لافتاً إلى أن الدولة نجحت في الحفاظ على احتياطيات استراتيجية غير مسبوقة من السلع والمنتجات الأساسية؛ بهدف استقرار الأسواق المحليّة، والسيطرة على الأسعار، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية، وحروب، واضطرابات متتالية في سلاسل الإمداد العالمية.