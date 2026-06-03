أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية ترشح نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو كقائمة واحدة في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

وقال ترامب، في بودكاست "بود فورس ون"، إن كليهما "موهوب للغاية"، مضيفًا: "يعجبني وجودهما معًا. سيكون ذلك رائعًا. لا أعرف كيف يمكن التغلب عليهما إذا كانا معًا. سيكونان فريقًا رائعًا".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، أشاد ترامب بهذا التحالف، في حين لا يزال موقف فانس وروبيو منه غير واضح. وقال ترامب: "لا بد أن يوافقا عليه، أليس كذلك؟".

وحذر ترامب من أن "الوقت لا يزال طويلاً" قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028، لكنه أشار إلى أنه يراقب كيفية تفاعل مساعديه ومسؤولي حكومته، واصفًا العلاقة بين فانس وروبيو بأنها "جيدة".