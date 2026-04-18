قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، منح مكافآت كبيرة للحكام المصريين، الذين تم استدعائهم للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026

وتنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كندا، الولايات المتحدة والمكسيك، يوم 11 يونيو المقبل وتستمر حتى 19 يوليو من عام 2025.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

تصريحات محمود عاشور عن مكافآت الاتحاد للحكام

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "الحكام يحصلون على الدعم اللازم خلال العام الحالي، في ظل وجود هاني أبو ريدة رئيسا للاتحاد، علينا التركيز فقط".

وأضاف: "رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة قرر منح الحكام المصريين المشاركين في كأس العالم 2026، مكافآت كبيرة وغير مسبوقة".

واختتم عاشور تصريحاته: "أمين عمر تواصل معي، وأخبرني أن أحد المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة، تحدث معه بأنه سيتم توفير كافة الدعم لنا".

موعد مباراة منتخب مصر الأولى في كأس العالم 2026

وفي سياق متصل يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب بلجيكا، يوم 15 يونيو المقبل، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

والجدير بالذكر أن مباراة الفراعنة أمام بلجيكا، ستقام يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بالمونديال.

"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله

"منافسة أقوى المنتخبات".. مرموش يتحدث عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026