دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

1 0
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

2 2
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

"غير مسبوقة".. مكافآت استثنائية من الاتحاد للحكام المصريين المشارك في المونديال

كتب : يوسف محمد

07:29 م 18/04/2026
    مقر الاتحاد المصري لكرة القدم
    الاتحاد المصري لكرة القدم
    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب _FIFA TDS_ بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم
    الاتحاد المصري لكرة القدم

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، منح مكافآت كبيرة للحكام المصريين، الذين تم استدعائهم للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026

وتنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كندا، الولايات المتحدة والمكسيك، يوم 11 يونيو المقبل وتستمر حتى 19 يوليو من عام 2025.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

تصريحات محمود عاشور عن مكافآت الاتحاد للحكام

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "الحكام يحصلون على الدعم اللازم خلال العام الحالي، في ظل وجود هاني أبو ريدة رئيسا للاتحاد، علينا التركيز فقط".

وأضاف: "رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة قرر منح الحكام المصريين المشاركين في كأس العالم 2026، مكافآت كبيرة وغير مسبوقة".

واختتم عاشور تصريحاته: "أمين عمر تواصل معي، وأخبرني أن أحد المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة، تحدث معه بأنه سيتم توفير كافة الدعم لنا".

موعد مباراة منتخب مصر الأولى في كأس العالم 2026

وفي سياق متصل يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب بلجيكا، يوم 15 يونيو المقبل، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

والجدير بالذكر أن مباراة الفراعنة أمام بلجيكا، ستقام يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بالمونديال.

"كلمة الخطيب على لسانه".. انتماءات أبناء حسن شحاتة
مصر و9 دول: مبعوث إسرائيل بـ"أرض الصومال" سابقة خطيرة ومخالفة أممية
ضبابية قرار واشنطن وطهران تهز الاقتصاد العالمي بين القلق والتعافي

