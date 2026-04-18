دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

1 0
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

المقاولون العرب

2 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
20:00

البنك الأهلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 1
21:00

مانشستر يونايتد

إعلان

"قبل مباراة الزمالك".. بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة مصطفي فتحي

كتب : يوسف محمد

09:09 م 18/04/2026
  احتفال مصطفى فتحي
  • عرض 7 صورة
    احتفال مصطفى فتحي
  • عرض 7 صورة
    مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق مع بيراميدز (1)
  • عرض 7 صورة
    مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق مع بيراميدز (3)
  مصطفى فتحي
    مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق مع بيراميدز (2)
  مصطفى فتحي
    مصطفى فتحي
  • عرض 7 صورة
    مصطفى فتحي

أعلن نادي بيراميدز اليوم السبت 18 أبريل الجاري، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الفريق مصطفى فتحي.

وتعرض مصطفى فتحي لاعب وسط نادي بيراميدز، للإصابة بخلع في الترقوة، خلال مشاركته في مباراة فريقه الودية اليوم أمام نادي حلوان العام، استعدادا لمباراة الزمالك.

تفاصيل إصابة مصطفي فتحي

وخرج فتحي مصابا قبل نهاية الشوط الأول من المباراة الودية بعد التحام، قوي مع مدافع نادي حلوان، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى ومعه الجهاز الطبي، لإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضح مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الأشعة أثبتت إصابة نجم وسط بيراميدز بخلع في الترقوة وحاجته إلى إجراء جراحة عاجلة.

وأشار طبيب الفريق الأول لكرة القدم بيراميدز، أن اللاعب سيخضع لجراحة عاجلة غدا الأحد في إحدى المستشفيات، مشيرا إلى أنه في ضوء العملية الجراحية، سيتم تحديد مدة غياب مصطفى فتحي عن الملاعب.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

وعلى الجانب الآخر، يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني، لمواجهة نظيره الزمالك يوم 23 أبريل المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز، يوم 23 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

جهة حكومية تكشف عن فرص عمل جديدة| التخصصات والتقديم
نادية مصطفى تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية
بعد ثبوت اضطرابه النفسي.. حفظ التحقيقات في قضية "مذبحة كرموز" بالإسكندرية
الحرس الثوري يحذر السفن من الاقتراب: "لا نكترث بتصريحات ترامب"
"كان بيودع من الأتوبيس".. الزمالك يتقدم بشكوى ضد ياسمين عز لهذا السبب
إعلان

إعلان

