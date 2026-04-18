"كان بيودع من الأتوبيس".. الزمالك يتقدم بشكوى ضد ياسمين عز لهذا السبب

أعلن نادي بيراميدز اليوم السبت 18 أبريل الجاري، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الفريق مصطفى فتحي.

وتعرض مصطفى فتحي لاعب وسط نادي بيراميدز، للإصابة بخلع في الترقوة، خلال مشاركته في مباراة فريقه الودية اليوم أمام نادي حلوان العام، استعدادا لمباراة الزمالك.

تفاصيل إصابة مصطفي فتحي

وخرج فتحي مصابا قبل نهاية الشوط الأول من المباراة الودية بعد التحام، قوي مع مدافع نادي حلوان، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى ومعه الجهاز الطبي، لإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضح مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الأشعة أثبتت إصابة نجم وسط بيراميدز بخلع في الترقوة وحاجته إلى إجراء جراحة عاجلة.

وأشار طبيب الفريق الأول لكرة القدم بيراميدز، أن اللاعب سيخضع لجراحة عاجلة غدا الأحد في إحدى المستشفيات، مشيرا إلى أنه في ضوء العملية الجراحية، سيتم تحديد مدة غياب مصطفى فتحي عن الملاعب.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

وعلى الجانب الآخر، يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني، لمواجهة نظيره الزمالك يوم 23 أبريل المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز، يوم 23 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

