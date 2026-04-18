دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

1 0
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

2 2
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

"شرط وحيد".. الإسماعيلي يوافق على مقترح الشراكة والاستثمار في النادي

كتب : يوسف محمد

07:49 م 18/04/2026
    الإسماعيلي
    الاسماعيلي
    سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي
    النادي الإسماعيلي

كشف النادي الإسماعيلي اليوم السبت الموافق 18 أبريل الجاري، موقفه من مقترح الاستثمار والشراكة بين الأندية الجماهيرية والأندية الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

موقف النادي الإسماعيلي من الاستثمار والشراكة مع الأندية الاستثمارية

وأعلن النادي الإسماعيلي، موقفه في بيان رسمي، جاء نصه كالتالي: "في إطار حرص اللجنة المؤقتة على تحمل مسؤولياتها كاملة والحفاظ على كيان النادي وتاريخه، تم اليوم عقد اجتماع طارئ لمناقشة مقترح المشاركة والاستثمار".

وأضاف: "وقد انتهى الاجتماع بإجماع الآراء إلى الترحيب بمقترح الاستثمار ترحيبًا كاملا، وإرجاء الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لحين وضوح كافة التفاصيل المرتبطة بالمقترح الاستثماري".

وتابع: "كما تمت مخاطبة وزارة الشباب والرياضة، للتأكيد بشكل واضح على تمسك النادي الكامل بهويته وتاريخه واسمه، وعدم المساس بتراخيصة ووضعه القانوني لدى الاتحاد المصري والدولي".

وواصل: "تم طلب إيضاحات وضمانات رسمية بشأن كافة النقاط التي تثير القلق، وعلى رأسها الحفاظ على كيان النادي وحقوقه التاريخية والمستقبلية، سيتم طرح كافة الإيضاحات الواردة في هذا الشأن بكل شفافية، وبما يحقق المصلحة العليا للنادي، وبما يطمئن جماهيره العظيمة".

واختتم: "النادي الإسماعيلي سيظل باقيًا باسمه وتاريخه وبدعم ووحدة جماهيره".

ترتيب الإسماعيلي في الدوري المصري

ويمر النادي الإسماعيلي بفترة صعبة، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نالي"، برصيد 14 نقطة.

"غير مسبوقة".. مكافآت استثنائية من الاتحاد للحكام المصريين المشارك في المونديال

"منافسة أقوى المنتخبات".. مرموش يتحدث عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026

النادي الإسماعيلي الدوري المصري ترتيب الدوري المصري

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة
حكايات الناس

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة
بعد ثبوت اضطرابه النفسي.. حفظ التحقيقات في قضية "مذبحة كرموز" بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد ثبوت اضطرابه النفسي.. حفظ التحقيقات في قضية "مذبحة كرموز" بالإسكندرية
مصر و9 دول: مبعوث إسرائيل بـ"أرض الصومال" سابقة خطيرة ومخالفة أممية
شئون عربية و دولية

مصر و9 دول: مبعوث إسرائيل بـ"أرض الصومال" سابقة خطيرة ومخالفة أممية
هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أحدث صور للكعبة المشرفة وحِجر إسماعيل بعد انتهاء أعمال الصيانة -(صور)
أخبار مصر

أحدث صور للكعبة المشرفة وحِجر إسماعيل بعد انتهاء أعمال الصيانة -(صور)

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟