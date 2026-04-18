"غير مسبوقة".. مكافآت استثنائية من الاتحاد للحكام المصريين المشارك في المونديال

كشف النادي الإسماعيلي اليوم السبت الموافق 18 أبريل الجاري، موقفه من مقترح الاستثمار والشراكة بين الأندية الجماهيرية والأندية الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

موقف النادي الإسماعيلي من الاستثمار والشراكة مع الأندية الاستثمارية

وأعلن النادي الإسماعيلي، موقفه في بيان رسمي، جاء نصه كالتالي: "في إطار حرص اللجنة المؤقتة على تحمل مسؤولياتها كاملة والحفاظ على كيان النادي وتاريخه، تم اليوم عقد اجتماع طارئ لمناقشة مقترح المشاركة والاستثمار".

وأضاف: "وقد انتهى الاجتماع بإجماع الآراء إلى الترحيب بمقترح الاستثمار ترحيبًا كاملا، وإرجاء الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لحين وضوح كافة التفاصيل المرتبطة بالمقترح الاستثماري".

وتابع: "كما تمت مخاطبة وزارة الشباب والرياضة، للتأكيد بشكل واضح على تمسك النادي الكامل بهويته وتاريخه واسمه، وعدم المساس بتراخيصة ووضعه القانوني لدى الاتحاد المصري والدولي".

وواصل: "تم طلب إيضاحات وضمانات رسمية بشأن كافة النقاط التي تثير القلق، وعلى رأسها الحفاظ على كيان النادي وحقوقه التاريخية والمستقبلية، سيتم طرح كافة الإيضاحات الواردة في هذا الشأن بكل شفافية، وبما يحقق المصلحة العليا للنادي، وبما يطمئن جماهيره العظيمة".

واختتم: "النادي الإسماعيلي سيظل باقيًا باسمه وتاريخه وبدعم ووحدة جماهيره".

ترتيب الإسماعيلي في الدوري المصري

ويمر النادي الإسماعيلي بفترة صعبة، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نالي"، برصيد 14 نقطة.

