كشف حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك والمدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن انتماءات أبناءه في فترة الطفولة.

ماذا قال حسن شحاتة عن انتماءات أبناءه

وقال شحاتة في لقاء تلفزيوني سابق:"كريم زملكاوي هو الأكبر إسلام هو الأصغر وهو أهلاوي كلمة "الخطيب" على لسانه دايماً ما بتروحش من على لسانه أبداً".

وأضاف:"بقول له قول حسن شحاتة، فيرد عليا الخطيب بصراحة مش قادر يغيرها يمكن لأنه بيسمع إعلانات الخطيب في التلفزيون كتير، فبقى متأثر بالاسم".

وتابع حديثه قائلاً:"وفي الآخر زهقت، وجبت له شريط فيديو بتاعي وقلت له يتفرج عليه وبعد ما شافه قلت له شايف؟ قول يا بابا.".

وأتم نجم الأبيض السابق:"لكن برضه لما أقول له قول حسن شحاتة يقول لي الخطيب".

إقرأ أيضاً:

‏