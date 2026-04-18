"كلمة الخطيب على لسانه".. انتماءات أبناء حسن شحاتة
كتب : نهي خورشيد
كشف حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك والمدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن انتماءات أبناءه في فترة الطفولة.
ماذا قال حسن شحاتة عن انتماءات أبناءه
وقال شحاتة في لقاء تلفزيوني سابق:"كريم زملكاوي هو الأكبر إسلام هو الأصغر وهو أهلاوي كلمة "الخطيب" على لسانه دايماً ما بتروحش من على لسانه أبداً".
وأضاف:"بقول له قول حسن شحاتة، فيرد عليا الخطيب بصراحة مش قادر يغيرها يمكن لأنه بيسمع إعلانات الخطيب في التلفزيون كتير، فبقى متأثر بالاسم".
وتابع حديثه قائلاً:"وفي الآخر زهقت، وجبت له شريط فيديو بتاعي وقلت له يتفرج عليه وبعد ما شافه قلت له شايف؟ قول يا بابا.".
وأتم نجم الأبيض السابق:"لكن برضه لما أقول له قول حسن شحاتة يقول لي الخطيب".
