شهدت محافظة بورسعيد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عددًا من الإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية، التي تعكس استمرار جهود الدولة للارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كوبري النصر

في مقدمة هذه الإنجازات، شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، افتتاح كوبري النصر العائم 2 الرابط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، في خطوة جديدة لتعزيز محاور العبور عبر قناة السويس وزيادة السيولة المرورية.

ويُعد الكوبري الجديد أحدث مشروعات الربط بين ضفتي القناة، حيث يسهم مع كوبري النصر العائم 1 في استيعاب نحو 25 ألف مركبة يوميًا، بما يدعم الحركة المرورية والتنموية والاقتصادية بالمحافظة.

منظومة التعليم

وفي مجال التعليم، قرر محافظ بورسعيد تحويل مدرسة محمد السيد وحسن البدراوي الرسمية للغات إلى مدرسة رسمية لغات متميزة اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، استجابة لمطالب أولياء الأمور، وفي إطار التوسع في منظومة التعليم المتميز ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

مقابر جديدة

وتفقد المحافظ الجبانات الجديدة بحي الزهور، ووجه بتجهيز مساحة 3000 متر مربع لإنشاء 112 مقبرة جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، مع سرعة رفع المخلفات وبدء الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

عمرو بن العاص

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون مستجدات أعمال التطوير الشامل بمنطقة عمرو بن العاص بحي الزهور، والتي تشمل رفع كفاءة البنية التحتية والعمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء وإنشاء حديقة جديدة لخدمة الأهالي وتحسين البيئة العمرانية بالمنطقة.

الحي الإماراتي

وفي سياق متصل، وجه المحافظ ببدء أعمال رصف وتطوير خمسة طرق بالحي الإماراتي، مع تكثيف أعمال النظافة وتخصيص موقف سيارات لخدمة السكان، إلى جانب تفقد وحدة طب أسرة الحي الإماراتي للتأكد من انتظام الخدمات الصحية وسرعة تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.